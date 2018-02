Recasados I

PUB

Está-se caminhando para uma verdadeira anarquia de valores. De lastimar algumas opiniões de membros do clero da igreja católica, como a do cardeal-patriarca de Lisboa, opinando que recasados devem ser aconselhados (por quem?) a viver sem relações sexuais!! Conceito criticado por Anselmo Borges, padre, teólogo e professor de filosofia dizendo, e muito bem, que é um atentado contra a natureza humana. No turbilhão em que presentemente se vive, onde cada um faz o que quer atirando para trás das costas, moral, leis e normas, a Igreja, refúgio ainda de muita gente, não pode estar ao sabor de opiniões completamente descabidas como a mencionada, que só descredibilização a Igreja. Melhor seria que todos os membros da Igreja Católica se debruçassem no combate, sem tréguas, aos padres pedófilos e seus superiores que fecham os olhos, fingindo que não sabem, actuando sem dó nem piedade, para não contribuir para a descrença de muita gente. O perdão e a piedade têm os seus limites.

Carlos Leal, Lisboa

PUB

Recasados II

O Cardeal de Lisboa propõe aos “seus” a abstinência sexual nos recasados. Por certo esta mudança de Bispo do Porto para Cardeal de Lisboa foi uma grande mudança. E talvez isso possa implicar um maior distanciamento do mundo real, das pessoas, das suas vivências. Do seu quotidiano. Estar a pedir a um casal, casado ou recasado que se abstenha de ter relações sexuais, talvez seja uma utopia demasiado utópica.

Será então preferível dizer para não se recasarem ou para dormirem em casas diferentes. Há coisas que fazem parte da natureza humana; o contrário seria contra-natura. Claro que se pode alegar o não reconhecimento pela Igreja Católica do recasamento, seja. Mas então faça-se o que deve ser feito: não é reconhecido de forma alguma, ponto.

Estar a dizer que afinal se podem casar, mas, e como casal, não lhes é permitido ter relações sexuais, é grave. Primeiro porque num casa é normal ter relações sexuais, o contrário é que o não é. Depois, dentro do amor, carinho e união entre duas pessoas, o sexo é belo e até necessário e não um pecado.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Recasados III

As exortações apostólicas Familiaris Consortio, de João Paulo II (1981), e a Amoris Laetitia,do Papa Francisco (2016) estão na ordem do dia. Enquanto a primeira aconselha a abstinência sexual aos católicos recasados que não tenham anulado o casamento anterior, a segunda defende a prática dos sacramentos católicos aos divorciados recasados. Duas visões do amor na família entre João Paulo II e o Papa Francisco. Não foi inocente a atitude do Patriarcado de Lisboa ao reclamar a exortação apostólica Familiaris Consortio. D.Manuel Clemente podia ter uma visão mais progressista de uma Igreja em mudança.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

PUB