Um caça F-16 israelita foi abatido por defesas antimísseis sírias quando seguia para um raide para atingir um local onde teria saído um drone iraniano que entrou em Israel, e que foi interceptado pelo exército israelita.

Os pilotos, sob fogo sírio, conseguiram ejectar-se e o avião caiu já em Israel – os dois estão a receber tratamento hospitalar e encontram-se estáveis, um deles em estado grave. Os disparos antiaéreos fizeram soar os alarmes no Norte de Israel.

É um dos mais graves incidentes entre Israel, o Hezbollah – grupo xiita libanês que combate ao lado do regime de Bashar al-Assad em Damasco – e a Síria desde o início da guerra civil síria, há quase oito anos. E faz muitos temer que seja mais um sinal da crescente possibilidade de um confronto directo entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irão.

Ainda esta terça-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha visitado a zona de fronteira entre Israel e a Síria e avisou os inimigos de Israel para não “testarem” o país. “A nossa face está virada para a paz, mas estamos prontos para qualquer eventualidade, e não sugiro que ninguém nos teste”, dizia Netanyahu numa mensagem publicada no Twitter.

A última guerra entre Israel e o Hezbollah, há 12 anos, acabou com um resultado muito pesado para os dois lados: 1200 libaneses e 60 israelitas morreram; o Hezbollah perdeu capital político porque a reposta de Israel foi devastadora para os civis libaneses e Israel perdeu muito mais militares do que era esperado e não conseguiu ganhar a guerra, que levou muitos civis a ir para o Sul do país para fugir aos ataques dos libaneses.

Mas, como dizia esta semana o Jerusalem Post, os dois lados estão a enviar cada vez mais sinais beligerantes. A acção de hoje sublinha-o.

"Este é um ataque iraniano grave a território israelita”, declarou o porta-voz militar israelita Ronen Manelis. “O Irão está a arrastar a região para uma situação em que não sabe como irá acabar. Estamos preparados para uma série de incidentes, e quem quer que seja responsável por este incidente é aquele que irá pagar o preço”.

O drone iraniano caiu em território israelita e está em posse do exército, acrescentou.

Uma outra declaração do exército israelita dizia que “um helicóptero de combate interceptou com sucesso um veículo aéreo não tripulado (UAV) que foi lançado da Síria e se infiltrou em Israel”. De seguida as forças israelitas “atingiram os controlos iranianos na Síria que enviaram o UAV para espaço aéreo israelita. Enorme fogo antiaéreo sírio, um F-16 caiu em Israel, pilotos a salvo”, disse o porta-voz Jonathan Conricus no Twitter.

Já os media sírios davam conta de uma “agressão israelita” contra uma base militar, que foi protegida pelas defesas aéreas que abriram fogo contra “mais do que um avião”.

