O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, convidou o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, para conversações em Pyongyang. A mensagem foi entregue pela irmã de Kim, Kim Yo-jong, durante um almoço com Moon em Seul.

Se acontecer, será o primeiro encontro entre líderes da Coreia do Norte e do Sul desde 2007, e uma vitória diplomática para Moon, que fez da reaproximação com o Norte uma aposta política forte.

Os Jogos Olímpicos de Inverno, que começaram na sexta-feira e permitiram o encontro entre a irmã de Kim e o líder sul-coreano, fazem parte desta tentativa de aproximação. A visita de Kim Yo-jong à Coreia do Sul marcou a primeira vez que um membro da dinastia Kim atravessou a linha que divide as Coreias desde que a guerra começou em 1950.

Kim Jon-un, disse a sua irmã, gostaria de se encontrar com Moon daqui a não muito tempo em Pyongyang. “Vamos criar as condições para que isso aconteça”, foi a resposta de Moon, segundo um porta-voz do Presidente, o que corresponde a “praticamente aceitar” o convite, disse outro responsável da presidência.

Esta perspectiva poderá, no entanto, não agradar aos Estados Unidos, que desconfiam do acelerar do programa de armamento norte-coreano, e que têm seguido uma estratégia de máxima pressão sobre a Coreia do Norte através de sanções – ainda dias antes de viajar para a Coreia do Sul para os Jogos Olímpicos de Inverno o vice-presidente, Mike Pence, avisou que a América preparava “o mais duro e agressivo pacote de sanções económicas de sempre à Coreia do Norte”. Pence não teve qualquer encontro com responsáveis de Pyongyang.

O vice-presidente norte-americano declarou entretanto que Washington e Seul estavam alinhados “na campanha de pressão extrema” em relação à Coreia do Norte.

Segundo Kim Sung-han, antigo número dois do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Seul e agora professor universitário, trata-se da “acção mais forte até agora da Coreia do Norte para criar uma divisão entre o Sul e os EUA”.

