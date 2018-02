Quem já teve de esperar horas a fio num aeroporto por causa de uma escala ou de um atraso já terá sonhado com ter uma boa cama e um chuveiro à espera apenas por um par de horas e a preços comportáveis. A verdade é que, muitas vezes, estes intervalos na vida surgem de forma inesperada e encontrar qualidade a preços baratos é uma missão que exige o seu tempo. Mas a Internet dá-nos sempre a ilusão de que tem solução para tudo e, com um smartphone por perto, o tudo fica à mão de semear. Por isso, registe este nome: Dayuse. E descarregue a app, já que da próxima vez que precisar de um hotel apenas por um par de horas, este serviço pode tornar-se útil.

“A nossa ambição é transformar a forma como se usam os hotéis”, diz o fundador da empresa David Lebée. É pensar num hotel como uma solução para um certo número horas durante o dia, e não apenas como um sítio para um certo número de noites. Nesta lógica, imagine que quer reunir a equipa de trabalho, durante quatro horas, fora da empresa. Ou, num registo mais pessoal, dar entrada num hotel com spa, para se mimar durante uma manhã ou tarde.

“A nossa plataforma inclui uma selecção cuidada de unidades de três a cinco estrelas”, salienta este francês, de 29 anos, que trabalhou para cadeias como Accor, Starwood e Costes, antes de lançar, em 2010, o seu próprio negócio. A reserva pode ser feita no próprio dia e dá direito a todas as regalias previstas para clientes regulares. Se uma dormida num hotel dá acesso a piscina ou ginásio, o mesmo se aplicará a quem reservar apenas por umas horas.

O funcionamento do site ou da app não tem segredos. Basta abrir uma conta e pesquisar, para a data pretendida, as opções disponíveis, como em qualquer site de reservas. Quem não usa smartphone, pode recorrer ao site. Em rigor, nem é preciso acesso à Internet. Se apontar o número de telefone (gratuito), a reserva pode ser tratada com um operador, entre as 9h e as 18h. Por isso, a única coisa mesmo obrigatória é abrir uma conta.

Como em tudo na vida, não há bela sem senão. E neste caso os constrangimentos prendem-se com a cobertura do serviço, que abrange 22 países — e Portugal não é um deles. Ainda. “Portugal faz parte da nossa lista de crescimento em 2018”, garante, porém, o fundador da Dayuse. Por agora, há 4000 hotéis nesta plataforma: 55% são de quatro estrelas, 25% têm três, 10% são de cinco estrelas e 10% são boutique hotéis. A maioria da oferta está na Europa (70%) e o resto divide-se pela América Latina e do Norte, Ásia e Médio Oriente.

Fizemos um teste para um hotel em Londres em Fevereiro. O mesmo quarto em reserva parcial (6h) custaria €19/hora, contra €18,41/h para uma reserva regular (22h).

Depois de conversar com o criador da plataforma, a Fugas fez um teste. Numa pesquisa para um hotel em Londres, para 22 de Fevereiro, a plataforma devolveu 121 resultados, que podem ser filtrados por localização, intervalo de preços, duração da estadia e categoria. A escolha foi uma unidade de quatro estrelas, nos arredores da capital inglesa. Por seis horas (10h-16h) o preço proposto é de 114 euros. A mesma opção, numa reserva normal através de uma das plataformas online mais conhecidas, custaria, para a mesma data 405 euros por noite. Fazendo as contas, neste caso o hotel cobraria 18,41 euros por hora numa reserva regular (22 horas de ocupação) e 19 euros por hora numa reserva através da Dayuse.

A aplicação móvel está disponível na App Store (Apple) e Google Play. Há outras alternativas para quem procura este tipo de soluções, como a Recharge — mas esta tem a sua oferta praticamente toda centrada na América do Norte.

