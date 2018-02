Portugal confirmou neste sábado o favoritismo a vencer o Rugby Europe Trophy 2017-18 e derrotou no Estádio Nacional a Holanda, por 36-12, numa partida onde os portugueses marcaram cinco ensaios. Com este triunfo com ponto de bónus ofensivo, a selecção portuguesa passa a ocupar o primeiro lugar da competição com 10 pontos, mais um do que os holandeses, e a equipa liderada por Martim Aguiar tem menos um jogo.

Frente ao principal adversário na luta pela vitória no Rugby Europe Trophy – o vencedor da competição irá disputar um play-off de acesso ao Rugby Europe Championship -, Portugal fez uma primeira parte de grande qualidade e chegou ao intervalo a ganhar por 24-0, com dois ensaios do ponta António Cortes Monteiro e um outro de Salvador Vassalo.

Calendário e resultados: Rep. Checa-Polónia: 19-14

Moldávia-Holanda: 7-59

Polónia-Moldávia: 13-0

Portugal-Rep. Checa: 45-12

Suíça-Holanda: 27-30

Moldávia-Suíça: 20-22

Portugal-Holanda: 36-12

Portugal-Suíça: 24/02/2018

Holanda-Polónia: 03/03/2018

Moldávia-Portugal: 10/03/2018

Rep. Checa-Suíça: 10/03/2018

Holanda-Rep. Checa: 17/03/2018

Suíça-Polónia: 17/03/2018

Polónia-Portugal: 24/03/2018

Rep. Checa-Moldávia: 21/04/2018

Na segunda parte o jogo mudou. A Holanda, que conta com vários jogadores nascidos na Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Inglaterra, marcou ensaio logo na primeira jogada, por Sep Visser, ponta que já representou o Edinburgh Rugby. Sem que Portugal conseguisse reagir, os holandeses continuaram a assumir o domínio territorial e, aos 54’, Storm Carroll aproveitou algumas facilidades da defesa nacional para fazer o segundo toque de meta holandês (24-12).

Com a vitória em perigo, Portugal voltou a aumentar o ritmo de jogo e resolveu a partida nos últimos 12 minutos, com mais dois ensaios de Manuel Cardoso Pinto e Francisco Vieira, garantindo uma vitória clara (36-12) e o precioso ponto de bónus ofensivo.

Os Lobos, que somam por vitórias os dois jogos disputados, voltam a competir a 24 de Fevereiro, recebendo em Setúbal a Suíça.

