O Swansea City, orientado pelo técnico português Carlos Carvalhal, venceu este sábado o Burnley, em partida da 27.ª jornada da Premier League.

Os galeses somam agora 27 pontos, afastando-se gradualmente da zona de despromoção, tendo aproveitado a derrota do Crystal Palace, com o Everton (3-1), e o empate do Stoke City (1-1) na recepção ao Brighton & Hove Albion.

