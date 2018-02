Cristiano Ronaldo surgiu implacável a conduzir o Real Madrid a uma vitória inequívoca (5-2) sobre a Real Sociedad, com o internacional português a fabricar o golo de Lucas Vazquez no primeiro minuto, para bisar (27’ e 37’) ainda antes do intervalo, com o poste a adiar o hat-trick que o melhor do mundo completou na segunda parte (81’), em noite memorável da 23.ª jornada da Liga espanhola.

Numa autêntica manifestação de força antes da recepção ao Paris Saint-Germain, para a Liga dos Campeões, o Real Madrid impôs um ritmo elevado, a bloquear completamente a equipa basca que, para além dos cinco golos sofridos, ainda teve duas bolas nos ferros só na primeira parte.

Com o francês Benzema desastrado, Juanmi aproveitou para responder (52’) com um cabeceamento ao poste, antes de Bautista assinar o primeiro golo da Real Sociedad (74’).

Illarramendi atenuou (83’) — logo após o terceiro de Ronaldo — uma derrota pesada, mas a noite era dos “merengues”, cujo moral saiu reforçado antes da recepção ao PSG, com CR7 imparável a falhar o “póquer” no último minuto, num cabeceamento que saiu a rasar o poste e a mostrar a Neymar e companhia que a deslocação a Madrid pode transformar-se em noite de pesadelo.

O Paris Saint-Germain cumpriu os serviços mínimos na viagem a Toulouse, onde uma actuação desinspirada, claramente marcada pela antecipação do jogo da Champions, acabou por ser salva pelo golo solitário do brasileiro Neymar (68’). Apesar de tudo, os franceses dominam em absoluto a Ligue 1, agora com o Mónaco a 12 pontos, na vice-liderança, graças à goleada (0-4) conseguida pela equipa de Leonardo Jardim na deslocação a Angers. Os monegascos aproveitaram o empate do Marselha (2-2), adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, em Saint-Étienne, para recuperarem.

Em Inglaterra, o Manchester City goleou o Leicester City, vencendo por 5-1 em partida da 27.ª jornada da Premier League, marcada pelo “póquer” de Sergio Aguero. Com 72 pontos, Pep Guardiola ampliou para 16 pontos a vantagem sobre o Manchester United de José Mourinho, que neste domingo se desloca a Newcastle. Bernardo Silva foi titular pelos “citizens”, que inauguraram o marcador por intermédio de Sterling (3’), com Jamie Vardy a igualar (24’) pouco depois. O argentino Sergio Aguero assumiu, então, a responsabilidade na área e desfez as esperanças do Leicester com quatro golos (48’, 53’, 77’ e 90’).

No derby londrino que abriu a ronda, Harry Kane garantiu a vitória (1-0) do Tottenham sobre o Arsenal, com os “spurs” a garantirem o terceiro lugar provisório na classificação. Em grande destaque continua o Swansea de Carlos Carvalhal, que não perde há nove jogos. Os “cisnes” venceram o Burnley, por 1-0, afastando-se da zona de despromoção. A derrota do Crystal Palace, com o Everton (3-1), e o empate do Stoke City (1-1) na recepção ao Brighton & Hove Albion deram ainda mais ânimo ao Swansea. Cedido pelo Inter de Milão, o internacional português João Mário foi titular pelo West Ham, que venceu o Watford, por 2-0.

Já em Itália, destaque para a vitória do Nápoles sobre a Lazio, por 4-1. A equipa de Mário Rui, autor do 3-1, recuperou assim a liderança à Juventus.

