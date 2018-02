O Bayern Munique venceu este sábado o Schalke 04, por 2-1, em jogo da 22.ª jornada da Liga alemã, e mantém os 18 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Leipzig.

Sem Jupp Heynkces no banco, devido a uma gripe, Lewandowski (6’) inaugurou o marcador para os pentacampeões. Di Santo empatou (29’), mas o capitão Thomas Muller desfez a igualdade (36’), garantindo a 18.ª vitória dos bávaros na presente edição da Bundesliga, nona consecutiva.

O Bayern Munique lidera a prova com o Leipzig em segundo e o Borussia Dortmund (a 19 pontos) a subir à terceira posição, após vencer o Hamburgo, por 2-0.

O Bayer Leverkusen desperdiçou a oportunidade de se manter no segundo lugar da prova, em igualdade pontual com o Leipzig, ao perder por 2-0 com o Hertha Berlim.

