Ontem cantou no Festival de San Remo, hoje canta no Estoril. Ana Carolina, cantora e compositora brasileira que desde há anos tem presença assídua nos palcos portugueses, está de volta para uma nova série de concertos, no mesmo mês em que chegou às lojas nacionais mais uma compilação de temas seus, Mega Hits, lançada pela Sony Music.

PUB

A julgar pelos títulos, a vida de Ana Carolina será um gigantesco sucesso: de 2010 a 2013 correu palcos com o espectáculo Sucessos, em 2016 e 2017 apresentou Grandes Sucessos e até a actual compilação em disco, se tivesse título português, seria Mega Sucessos. Mas, sucessos à parte, há muito mais no que ela vem fazendo desde que lançou o seu primeiro disco, em 1999, mesmo a fechar o século passado. O seu mais recente registo de estúdio, #AC, de 2013, não se encostou à lista dos sucessos garantidos (apesar de ter vendido bem, não chegou à platina, dupla platina ou diamante de discos anteriores), tal como o seu primeiro livro, Ruído Branco, também lançado em Portugal em 2017.

Agora, o que a levou ao Festival de San Remo, em Itália, foi um dueto com Mario Biondi, que Ana conheceu, diz ela ao PÚBLICO, “numa participação num show do Paulo Gonzo. Eu já conhecia o trabalho dele, mas não tínhamos sido apresentados.” Vão cantar juntos Rivederti, canção que Biondi escreveu. “A gente conseguiu fazer uma troca de idioma interessante, por conta de eu falar italiano e ele cantar em português. Será uma surpresa no meio da música, porque a gente faz vozes bem diferentes. É uma música bem bonita e bastante sofisticada.” Com eles esteve outro brasileiro, Daniel Jobim, pianista, neto de Tom Jobim. “É um génio, um pianista maravilhoso como poucos”, diz Ana Carolina. “Cantar com Daniel Jobim deixa-me ainda mais feliz.”

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Canções para o novo disco

No dia seguinte, ela começa uma série de quatro concertos em Portugal. O primeiro é no Casino Estoril, sábado, e nele participa Paulo Gonzo, que gravou com ela Quem de nós dois. Os outros concertos serão em Lagoa (dia 24, no Centro de Congressos do Arade), Espinho (2 de Março, Casino) e Évora (3 da Março, na Arena d’Évora). Entre o Estoril e Lagoa, estão previstos dois espectáculos em Moçambique, nos dias 14 e 17. “É um show com banda, mas tem momentos em que eu faço voz e violão, coisas que eu escolho na hora. Mas quero levar algumas surpresas. Nuns shows eu canto a música que fiz com Gilberto Gil [Torpedo], noutros canto Cabide, que é um samba [há um registo dela a cantá-lo com Luiz Melodia, 1951-2017], noutros a gente tenta mudar a levada do pandeiro, aumentá-la, transformá-la.” E há a parte de piano e voz. “Também acontecem aqui muitas modificações, por conta da inspiração, da liberdade do pianista. Apesar de ser um dos momentos mais difíceis do show, é um dos mais importantes.”

Ana Carolina já está a trabalhar no próximo disco de estúdio, que deverá ser publicado em 2018, embora não tencione apresentar agora nenhuma dessas canções inéditas. “Mas a pesquisa do repertório para este show pode trazer-me canções para o disco.”

PUB