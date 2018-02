O Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP-PSP) pediu nesta sexta-feira reuniões com "carácter de urgência" ao ministro da Administração Interna e ao Presidente da República devido "à grave situação" do descongelamento das carreiras dos polícias.

O presidente do SPP, Mário Andrade, disse à agência Lusa que nas reuniões querem também falar da questão dos acidentes em serviço, uma vez que os polícias não podem acumular a indemnização com o salário, recebendo-a apenas quando se aposentam. Mário Andrade considerou esta situação discriminatória e injusta, tendo em conta que um polícia quando sofre um acidente de trabalho vai ter que esperar 10 ou 20 anos para receber a indemnização.

O presidente do SPP sublinha que os polícias têm direito ao descongelamento das carreiras e à contagem do tempo em que estiveram congeladas, entre 2011 e 2017, tal como está previsto no Orçamento do Estado para 2018.

Num encontro com o director nacional da Polícia de Segurança Pública, o SPP tomou conhecimento que os ministérios da Administração Interna e das Finanças não deram qualquer indicação à direcção nacional da PSP para que as carreiras fossem descongeladas.

O SPP exige que esta situação seja resolvida, frisando que os polícias, à excepção dos recém-promovidos, têm "os salários congelados há vários anos".

O director nacional da PSP informou também os dirigentes do SPP que pediu ao Ministério da Administração Interna (MAI) para que este ano fossem promovidos 1500 agentes a agentes principais, 200 agentes a agentes-coordenadores, 100 chefes a chefes-coordenadores, 250 chefes a chefes-principais e a abertura de um novo curso para 200 chefes.

O Sindicato dos Profissionais de Polícia aguarda uma resposta do MAI "o mais urgente possível", uma vez que estas promoções "são fundamentais para o normal funcionamento da PSP".

Mário Andrade recordou que as propostas de promoção de 2017 "ainda não foram autorizadas" pelo Governo.

