A bancada do PSD tem uma reunião marcada para a próxima quarta-feira, que será a última antes do congresso do partido, que começa no dia 16. Nesse primeiro dia dos trabalhos, o ainda líder do partido, Pedro Passos Coelho, deve discursar perante os congressistas, apurou o PÚBLICO.

Na quarta-feira, os deputados reúnem-se depois do debate quinzenal com o primeiro-ministro e na véspera das votações regimentais, antecipadas porque no dia 16 já não há trabalhos parlamentares, por causa do conclave do PSD. Mas as votações de quinta-feira poderão não ser o único assunto da reunião. Nessa altura é possível que já seja conhecida a solução de Rui Rio para a liderança da bancada social-democrata.

Com o líder eleito em silêncio, a continuidade ou mudança do actual líder – Hugo Soares - tem dominado as conversas entre os deputados. A decisão pode estar para breve para depois ser anunciada em congresso. Até lá – e com o partido em tensão à volta dos nomes que farão parte da futura equipa – há quem assuma um papel apaziguador. Foi o que fez na quinta-feira o ainda líder Pedro Passos Coelho na tomada de posse da nova direcção da concelhia de Lisboa. Aproveitou para fazer um apelo de união e para dar recados a Rui Rio, sobretudo para não se preocupar com o “recentrar” ideológico do partido. A intervenção, muito aplaudida, não foi a última. Os pormenores ainda estão a ser acertados, mas Passos Coelho deverá dirigir-se aos congressistas no primeiro dia dos trabalhos. Esse deverá ser o momento da despedida do partido que liderou nos últimos oito anos.

