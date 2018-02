Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, vai realizar duas sessões de esclarecimento destinadas a sportinguistas críticos e a comentadores e jornalistas dos mais representativos órgãos de comunicação social.

Num comunicado, o Sporting revela que o líder "leonino" estará disponível para esclarecer as dúvidas que existam em relação à extinção do Conselho Leonino e às alterações ao regulamento disciplinar do clube. Propostas que serão votadas em Assembleia Geral a realizar no dia 17 de Fevereiro e para as quais Bruno de Carvalho exigiu uma percentagem mínima de aprovação para cada uma delas de 75%. Caso contrário, apresentará a sua demissão.

Entre os 46 associados a quem a sessão de esclarecimento é dirigida e cujos nomes constam numa lista publicada no Facebook, estão a maior parte daqueles que têm sido mais críticos em relação à gestão do líder "leonino". Já no que diz respeito aos órgãos de comunicação social, são 20 os "convocados", entre os quais o PÚBLICO.

Eis a lista de sócios do Sporting "convocados" para a sessão de esclarecimento:

Dias da Cunha, Isabel Trigo de Mira, Carlos Severino, Rui Morgado, Vítor Ferreira, Pedro Paulino, Carlos Seixas, Pedro Paiva dos Santos, José Pedro Rodrigues, Ribeiro Cristóvão, Sérgio Abrantes Mendes, Carlos Barbosa, Carlos Barbosa da Cruz, Mário Casquilho, Menezes Rodrigues, Pedro Madeira Rodrigues, Margarida Dias Ferreira, Carlos Araújo Sequeira, Vítor Espadinha, Rui Barreiro, João Pessoa e Costa, Rogério Beatriz, Ernesto Ferreira da Silva, Rogério de Brito, Ricardo Andorinho, Pedro Miguel Moura, Mário Saldanha, Ricardo Agostinho, César Oliveira, Alexandre Marques, Nuno Lourenço, Ricardo Cazal Ribeiro, Paulo “Alvalade” (Paulo João), Maria Cavaco, Nuno Manaia Costa, Pedro Marques, Ruben Coelho, Juvenal Carvalho, André Carreira Figueiredo, Ruben Proença de Amorim, Pedro Quartin Graça, Nuno Diogo Fernandes, Miguel Ferreira Pinto, José Penedo, Nuno Mourão, Duarte Moral.

