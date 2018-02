Morte pela Água é o mais recente romance do japonês Kenzaburo Oe (n. 1935) — distinguido com o Nobel em 1994. O título, confessa-o o autor, vem de um poema de T. S. Eliot, do livro The Waste Land. À semelhança do que já fizera noutros romances, Oe recorre à personagem do escritor Kogito Choko, o seu alter-ego literário (ele está para Kenzaburo Oe como Nathan Zuckerman está para Philip Roth), para falar de si próprio (agora que sente que o final se aproxima) sem ficar preso à responsabilidade documental da autobiografia: aquilo a que se chama “auto-ficção” tem estas vantagens.

Morte pela Água Autoria:Kenzaburo Oe

(Trad. de Helder Moura Pereira)

Neste livro, numa quase longa introdução, o narrador conta-nos sobre qual é o seu projecto de escrita e as razões pelas quais o quer cumprir apesar de ter passado mais de meio século sobre o acontecimento que se propõe narrar (fizera uma primeira tentativa havia cerca de quatro décadas): será a narrativa do que aconteceu certa noite, em dias do final da Segunda Guerra Mundial, quando o rio da sua aldeia extravasou das margens e o seu pai, que de lápartira num pequeno barco, morreu afogado; o “romance sobre o afogamento”, assim lhe chamava sempre que pensava nisso. A razão que o leva a retomar esse projecto tem a ver com o facto de terem passado dez anos sobre a morte da mãe, que antes de morrer deixou em testamento que, passado esse tempo, a irmã deveria entregar ao escritor “o baú de couro vermelho” (uma mala exótica que estava na família desde antes de ele ter nascido); esse baú conteria documentação essencial para ele poder entender o que se passara na noite fatídica da inundação.

Kogito Choko regressa então à aldeia na floresta de Shikoku onde passara a infância — faz-se acompanhar pelo filho deficiente, Akiro, também ele personagem de outros romances do autor. Mas na casa em que cresceu está alojada uma trupe teatral que estuda, trabalha e põe em cena (com grande exuberância performativa) algumas das obras literárias do escritor; ao saberem da sua vontade de escrever um novo romance, voluntariam-se para o ajudar naquilo que ele precisar.

A escrita de Kenzaburo é límpida, apesar das suas idiossincrasias: longos e pormenorizados discursos, arremedos de suspense na acção mas que adiante são logo desfeitos, as referências literárias ocidentais, o recorrente remeter da acção para algumas das suas obras anteriores, e o entelaçar contínuo de histórias; no entanto, o exercício do exótico de algumas descrições e de comportamentos sociais, levam a que o leitor não se esqueça que está a ler um autor japonês, pois aparecem as ruas ladeadas de cerejeiras em flor cujas copas mal deixam passar a luz, ou as romãzeiras ornamentais, bem como outras referências botânicas: “Quando levantei a cabeça e olhei para a folhagem luxuriante dessas árvores, com o seu verde luminoso a brilhar à luz do primeiro sol da manhã, aquela intensidade produzia um encandeamento quase transcendental.”

Aos poucos, Morte pela Água vai-se tornando em muito mais do que o pretendido “romance sobre o afogamento” do pai e cuja acção decorre numa aldeia na floresta: passa a ser também uma narrativa sobre memórias, sobre a família, sobre traumas pessoais, mas igualmente sobre o trauma de um país que teve que aprender a lidar bem com a derrota na guerra: o afogamento do pai passa de motivo principal do livro para ser o elemento que leva a que muitos outros assuntos sejam aprofundados. O aparecimento na aldeia de um amigo do pai, Daio, vem dar um enorme contributo para o aclaramento do passado político do afogado, ao revelar qual a razão que o fez deixar a aldeia naquela noite. “O teu pai deu a vida por crenças que também eram nossas, pelo que nós, que lhe sobrevivemos, tentámos preservar esses princípios através do nosso trabalho no campo de treino depois de a guerra ter terminado.”

Kenzaburo Oe fez deste romance uma espécie de mal disfarçado testamento literário ao falar da sua vida e da ligação desta às suas obras — é brilhante o recurso que faz à trupe teatral (e às suas discussões) para se permitir esclarecer melhor muito do que escreveu — sem se ter ‘esquecido’, em jeito de acerto de contas, do seu conflito com o Japão tradicional e imperial: entre outras referências aborda o facto de ter rejeitado um importante prémio literário por este lhe ser dado em nome do imperador (a quem não reconhece a tradicional ‘natureza divina’).

Uma nota para a excelente tradução de Helder Moura Pereira feita a partir da versão em língua inglesa.

