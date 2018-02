Um refugiado de 28 anos esteve ao relento na praia da Torreira, em Murtosa, distrito de Aveiro, durante "alguns dias", antes de ser encontrado na terça-feira pela GNR, alertada por pessoas que o viram ao longo desse tempo a viver sem condições.

O cidadão do Mali recebeu auxílio de elementos do Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial da Murtosa, e foi levado a um centro de acolhimento no Porto, “para o resguardar do frio e lhe dar conforto”, disse o capitão Vítor Ribeiro, comandante do destacamento territorial de Ovar.

O homem estava sozinho e não tinha qualquer documento de identificação, nem qualquer pertence, quando foi localizado durante a noite. “Tinha apenas a roupa que trazia no corpo e sobreviveu durante esse tempo com a ajuda das pessoas que por ali passavam e que nos alertaram para a situação por a acharem estranha”, acrescentou Vítor Ribeiro.

"Falou connosco em inglês"

“Tentámos perceber quem era. Falou connosco em inglês, disse-nos o nome, e viemos a conferir que esse nome pertencia a uma lista de refugiados” do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). "Significa que um processo já teria sido aberto para este refugiado."

A GNR pouco mais sabe sobre as circunstâncias em que este cidadão chegou a Portugal e em que data. Apenas diz que terá vindo escondido dentro de uma embarcação de pesca depois de fugir do Mali, segundo terá relatado o próprio à GNR.

Este país francófono da África Ocidental tem atravessado nos últimos anos um clima de guerra provocado por grupos armados. A ONU destacou uma importante força de manutenção de paz, da qual fazem parte dezenas de militares portugueses.

O PÚBLICO tentou saber junto do SEF há quanto tempo este refugiado encontrado pela GNR está em Portugal, uma vez que o seu nome consta de uma lista desta força. Até ao meio da tarde desta quinta-feira outras perguntas dirigidas ao SEF continuavam sem resposta, como estas: poderá candidatar-se ao estatuto de refugiado em Portugal? A sua situação levará a uma ordem de saída do país?

“Sabemos que ele foi notificado para comparecer no SEF de Aveiro, ontem, quarta-feira, e não compareceu”, diz o capitão Vítor Ribeiro que acrescenta que ele estaria em situação ilegal.

Também contactada, a direcção do centro de apoio social no Porto onde o cidadão maliano foi acolhido depois de aí ser conduzido pela GNR, não estava até ao início desta tarde em condições de esclarecer a situação.

