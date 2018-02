Neste episódio, a segunda e última parte do programa sobre o lobby, em que ouvimos deputados sobre a eventual regulação desta actividade.

Com a participação dos lobistas Martins Lampreia e Henrique Burnay, da jornalista do PÚBLICO Leonete Botelho, da investigadora Susana Coroado e dos deputados Vânia Dias da Silva, do CDS-PP, e Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.

