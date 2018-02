A líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, bateu recordes ao discursar por mais de oito horas seguidas no Congresso norte-americano. Nesta longa intervenção, Pelosi falou sobretudo pelos jovens imigrantes sem documentos, que chegaram aos EUA durante a infância e que, desde Setembro, estão num limbo legal – os chamados “dreamers” (“sonhadores”, em português). O acordo orçamental que o Senado aprovou esta quarta-feira, que não avança sem o “sim” da Câmara dos Representantes, não faz regressar o DACA (Deferred Action for Childhood Arrival, que legalizava a situação dos “dreamers”). E Pelosi garantiu que não vai ceder nas questões de imigração.

“Não há nada de partidário ou político na protecção dos dreamers”, disse Pelosi no início do seu discurso, pouco depois das 10h04 da manhã (15h04 em Portugal). “Elogio os meus colegas republicanos por terem tido a coragem de falar sobre isto, mas ainda assim os nossos dreamers continuam num limbo cruel, debaixo de uma nuvem de medo e incerteza. A cobardia republicana deve acabar”, afirmou Pelosi, referindo-se aos congressistas republicanos que mostraram relutância em passar a lei.

Em Setembro, Trump suspendeu o DACA e deu seis meses ao Congresso para arranjar uma alternativa. Até agora, os "dreamers" continuam sem saber o que lhes acontecerá a 5 de Março, data limite. Aproximadamente 690 mil jovens sem documentos eram protegidos pelo DACA.

Durante horas, Pelosi, 77 anos, leu testemunhos de jovens não-documentados que escreveram aos seus representantes – testemunhos de jovens que foram protegidos pelo DACA e que agora vivem na incerteza da sua deportação. Quando acabaram os testemunhos, Pelosi recorreu à Bíblia e recordou o conto do Bom Samaritano. “Talvez deva trazer o meu rosário, abençoado pelo Papa”, disse, citada pelo New York Times.

Pelosi usou como quis o tempo ilimitado que os líderes da Câmara dos Representantes têm à sua disposição. Do alto dos seus saltos de dez centímetros, a congressista não se sentou e não foi interrompida uma única vez pelos seus colegas. A façanha valeu-lhe o recorde de discurso contínuo mais longo alguma vez proferido na Câmara dos Representantes desde 1909 – confirmado pelo historiador da Câmara. Antes dela, só o representante Champ Clark (democrata) tinha conseguido falar durante cinco horas e 15 minutos sobre o aumento de uma tarifa, que estava em debate no início do século passado. A diferença entre os dois é que o discurso de Clark esteve continuamente a ser interrompido; o de Pelosi não.

Na Casa Branca, a assessora de imprensa Sarah Huckabee Sanders disse que a Administração apoia o orçamento do Senado e não concorda com o pedido de Pelosi de incluir as questões de imigração no acordo. “Tornámos claro que o acordo orçamental devia ser um acordo orçamental e que os membros do Congresso, como Nancy Pelosi, não deviam fazer o governo refém por causa de uma questão separada”, disse Sanders, citada pelo Washington Post.

