O Comité para os Direitos da Criança, um organismo das Nações Unidas (ONU) que acompanha a implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança, recomendou ao governo espanhol a proibição da presença de crianças em touradas — seja na plateia, seja enquanto participantes do espectáculo tauromáquico.

PUB

“De forma a prevenir os efeitos nefastos da tauromaquia nas crianças, o comité recomenda que o Estado proíba a participação de crianças com menos de 18 anos de idade enquanto toureiros e enquanto espectadores em eventos tauromáquicos”, lê-se num relatório finalizado este mês, e que se seguiu a um encontro com uma delegação do governo espanhol, a 22 de Janeiro, em Genebra. Os representantes de Madrid disseram que vão ter em consideração as recomendações da ONU.

O relator das Nações Unidas para Espanha, Gehad Madi, disse estar “muito preocupado com a exposição das crianças à violência”, em particular nas escolas tauromáquicas. Em Espanha, há 55 estabelecimentos onde menores aprendem a tourear.

PUB

Em 2010, a Catalunha abriu uma entre várias frentes de confronto com Madrid ao banir as touradas baniu as touradas. No entanto, o Tribunal Constitucional acabou por reverteu a proibição em 2016, considerando as práticas tauromáquicas uma “expressão cultural que formam parte da herança comum” espanhola.

PUB