A palavra do momento em Washington é "memorando". E o homem do momento em Washington chama-se Nunes, Devin Nunes. (Sim, é descendente de portugueses.) Neste episódio do Fogo e Fúria, os jornalistas Alexandre Martins e Isabel Lucas perguntam um ao outro se chegámos ao episódio mais sensível e perigoso da Administração Trump.

