Depois de, em Setembro, ter sido dado o pontapé inicial para desfazer o impasse de duas décadas em que os terrenos do velho Hotel Nau estiveram envolvidos, sabe-se agora que ali vão nascer 28 apartamentos de luxo.

PUB

O antigo Hotel Nau, que durante muitos anos esteve devoluto e envolvido num complexo processo judicial, dará origem ao empreendimento Dom Pedro Cascais, junto à estação de comboios.

A comercialização dos novos apartamentos está a cargo da imobiliária JLL que explica que os apartamentos estarão distribuídos por duas alas - uma virada a nascente e outra a sul. As tipologias variam entre T0, T2 e T3 e as áreas entre os 50 e os 204 metros quadrados.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo a informação que consta no site da JLL, dos 28 apartamentos, três estão já vendidos e cinco estão reservados. Os preços oscilam entre os 330 mil euros para um T0 e os 2,5 milhões para um T3, sendo que todas as fracções têm estacionamento próprio.

Em Setembro, a autarquia, através da empresa municipal Cascais Próxima, e a Sociedade Inovar Cascais assinaram a escritura de compra e venda dos terrenos da antiga unidade hoteleira, localizados na rua Iracy Doyle, na entrada da cidade. Além dos espaços para habitação, a ideia era que o projecto incluísse também lojas para comércio e serviços.

O município dava ainda conta de que a primeira etapa da construção do novo empreendimento, que terá entre os investidores os “tubarões” Miguel Ribeiro Ferreira e Tim Vieira, empresários e jurados do programa “Shark Tank”, ia avançar de imediato com a demolição das estruturas de ferro e betão que ainda ocupavam aqueles terrenos, para que o novo edifício estivesse concluído dentro de um ano e meio.

PUB