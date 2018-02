Com mais de 41 mil votos, Wroclaw foi eleita Melhor Destino Europeu de 2018, sucedendo ao Porto, que venceu a competição no ano passado. A cidade, também conhecida por “Veneza polaca” graças às suas 120 pontes que ligam 12 ilhas, foi a mais votada entre os 20 destinos europeus candidatos este ano. A competição online terminou esta quinta-feira, somando um total de 320 mil votos, provenientes de 162 países.

Wroclaw é uma cidade com “um charme incrível”, descreve a organização em comunicado, destacando ex-líbris turísticos como a praça do mercado “Rynek”, os dois edifícios da câmara municipal, os mercados do sal e das flores, a “bela” universidade ou a arquitectura do Centeniall Hall e o jardim botânico. Sem esquecer o Piwnica Swidnicka, o “restaurante mais antigo do mundo”, ou o centro histórico da cidade e os seus habitantes, “acolhedores e simpáticos”.

Lisboa estava entre os 20 destinos candidatos ao título, mas desta vez não foi além do nono lugar na competição, arrecadando cerca de 13 mil votos. A capital portuguesa tinha vencido a primeira edição do concurso, em 2010, e novamente em 2015. No ano passado, o Porto alcançou o terceiro galardão de Melhor Destino Europeu, repetindo o feito de 2012 e de 2014.

Os European Best Destinations são organizados e promovidos anualmente pela European Consumers Choice, uma "organização sem fins lucrativos de consumidores e especialistas", com sede em Bruxelas. Tem como objectivo promover a cultura e o turismo na Europa.

Top 15 – European Best Destinations 2018 1. Wroclav, Polónia

2. Bilbao, Espanha

3. Colmar, França

4. Ilha Hvar, Croácia

5. Riga, Letónia

6. Milão, Itália

7. Atenas, Grécia

8. Budapeste, Hungria

9. Lisboa, Portugal

10. Bohinj, Eslovénia

11. Praga, República Checa

12. Kotor, Montenegro

13. Paris, França

14. Viena, Áustria

15. Amesterdão, Países Baixo

