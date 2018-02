O melhor que poderia ter acontecido à carreira de Jimmy Garoppolo era sair da sombra da lenda Tom Brady, o sol à volta do qual giram as ambições terrenas dos New England Patriots, um dos gigantes da Liga de Futebol Norte-Americano (NFL). Esse momento de transição aconteceu no dia 30 de Novembro do ano passado, quando se juntou aos San Francisco 49ers, num negócio que envolveu uma cedência de posição para o draft de 2018. Em três meses apenas, o quarterback de 26 anos elevou o rendimento da equipa e, desde esta quinta-feira, o seu rendimento mensal. Com o contrato de cinco épocas que assinou, Garoppolo torna-se no jogador mais bem pago da história da NFL.

PUB

Para os 49ers, o jovem descendente de uma família italiana, que nasceu e iniciou a carreira universitária no Illinois, não é apenas um valor seguro — é o elemento em torno do qual pretendem construir uma equipa para o futuro. O chamado franchise player. Foi por isso que a administração do clube aceitou pagar-lhe um total de 112,2 milhões de euros ao longo das próximas cinco épocas, o que equivale a 22,4 milhões por ano. Ou, se quisermos, 61 mil euros por dia.

Nesta escalada financeira, no que à negociação dos contratos das estrelas diz respeito, há outros nomes na lista de espera para um possível recorde — como Kirk Cousins (Washignton Redskins) ou Aaron Rodgers (Green Bay Packers) —, mas, para já, os números oferecidos a Garoppolo superam os de Matthew Stafford (Detroit Lions), que embolsa 22 milhões anuais.

PUB

A euforia em torno do quarterback que conquistou por duas vezes o Super Bowl instalou-se quando aplicou nos 49ers o toque de Midas. Nos primeiros cinco encontros em que participou, a equipa (que atravessava um ciclo negativo) engatou uma série de cinco triunfos seguidos, embalada pela tremenda rapidez com que Jimmy Garoppolo lê o jogo e pela precisão cirúrgica com que coloca a bola a diferentes distâncias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com ele, os “Niners” passaram de uma média de 17 pontos por jogo para 28,8, números que podem, em parte, ser explicados por outros números: desde que chegou à NFL, em 2014, completou 67,3 por cento dos passes realizados (o quarto melhor resultado) com uma média de 8,3 jardas por tentativa (a melhor performance da prova).

Às invulgares capacidades físicas, Garoppolo junta um equilíbrio emocional e qualidades de liderança que não deixam dúvidas sobre a direcção em que vai seguir o projecto de San Francisco nos próximos anos. “Quando se encontra o homem certo para esta posição [quarterback], é óptimo para o franchise. E nós achamos que o encontrámos”, regozija-se John Lynch, manager dos 49ers.

PUB