Foi com uma receita mais generosa do que a aplicada na primeira mão das meias-finais que o Barcelona confirmou, no segundo encontro com o Valência, nesta quinta-feira disputado no Estádio Mestalla, o apuramento para a final da Taça do Rei. Dois golos (0-2) serviram para os “blaugrana” assegurarem a presença no derradeiro encontro da prova pela 40.ª vez no seu historial. E no dia 21 de Abril poderão chegar a outro número redondo, se derrotarem o Sevilha, já que actualmente contabilizam 29 troféus.

Do encontro disputado no Camp Nou, o Barça tinha extraído um triunfo pela margem mínima, graças a um golo solitário de Luis Suárez. E, face à boa temporada que o Valência está a realizar, a vantagem não era totalmente tranquilizadora. Mas o líder destacado da Liga espanhola tratou de vincar a sua superioridade no segundo tempo.

Foi logo após o intervalo que os visitantes se colocaram na frente, com a assinatura de Phillipe Coutinho: Luis Suárez rompeu pela esquerda, cruzou e o brasileiro ex-Liverpool, ao segundo poste, desviou para o primeiro golo com a camisola do Barcelona.

O Valência, a jogar em 4x3x3, decidiu então arriscar um pouco mais, Gonçalo Guedes saiu do banco aos 55’, mas não teve muito espaço para mostrar o seu futebol, de ruptura e velocidade, devido à forma magistral como os “blaugrana” controlam os ritmos de jogo com bola (65% contra 35% de posse dos anfitriões no final da partida).

E se ainda houvesse dúvidas sobre o ascendente do Barça, elas ficariam desfeitas aos 82’, quando Rakitic aproveitou mais uma grande iniciativa de Suárez (segunda assistência para golo) para sentenciar a eliminatória e confirmar o acesso à final. Uma final que será uma reedição da de 2015, a única vez em que Sevilha e Barcelona se encontraram no derradeiro jogo da competição.

