O célebre compositor e produtor discográfico Quincy Jones, responsável pelos maiores sucessos de Michael Jackson, acusou o “rei da Pop” de ter plagiado algumas das suas canções, entre as quais a famosa Billie Jean.

“Não gosto de o dizer publicamente, mas Michael roubou muita coisa, ele roubou muitas canções”, declarou o produtor de 84 anos, que participou na criação dos lendários álbuns Thriller e Bad, assinados por Michael Jackson, que morreu a 25 de Junho de 2009, aos 50 anos.

“Ele era tão maquiavélico como é possível ser-se”, acrescentou, numa entrevista concedida ao site Vulture, apontando o dedo às semelhanças entre Billie Jean, cuja produção assegurou, e a canção State of Independence, de Donna Summer, igualmente produzida por Quincy Jones e lançada alguns meses antes.

As semelhanças entre as duas canções não são evidentes, a não ser pelo facto de ambas assentarem em linhas de baixo executadas em sintetizador.

Quincy Jones acusou ainda Michael Jackson de ser “mesquinho”, por se ter recusado dar créditos ao teclista Greg Phillinganes na sua canção Don’t Stop ‘Til You Get Enough.

Aos 84 anos, Jones mantém-se em actividade no mundo da música e lançou recentemente um serviço de vídeo streaming especializado em Jazz.

Noutra entrevista recente que deu, à revista GQ, o produtor também causou polémica, ao afirmar que tem 22 companheiras em todo o mundo, fala 26 línguas e fez um tratamento na Suécia que lhe permitirá viver até aos 110 anos.

