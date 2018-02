O cantor Bryan Ferry, o ícone dos Roxy Music, vai subir ao palco principal do festival Nos Alive no dia 12 de Julho. A notícia foi confirmada pela organização do festival nesta quinta-feira.

O vocalista britânico apostou numa carreira a solo em 1973, com o álbum These Foolish Things, em que interpretou canções de Bob Dylan, dos Beatles e dos Rolling Stones. Foi também a solo que Bryan Ferry criou êxitos como Slave to Love, do álbum Boys and Girls de 1985, Don’t Stop The Dance e Let’s Stick Together, que atravessaram gerações.

O músico de 72 anos irá subir ao palco no mesmo dia em que actuam Nine Inch Nails e Arctic Monkeys, Snow Patrol, SAMPHA e Wolf Alice. São esperados os êxitos que marcaram a sua carreira, quer enquanto vocalista da banda de art rock britânica, quer a solo.

A edição deste ano do Alive contará ainda com At The Drive In, Pearl Jam, Alice in Chains, Jack White, Chvrches, Friendly Fires, Future Islands, Khalid, Perfume Genius, Portugal. The Man, Queens Of The Stone Age, Rag'n'Bone Man, Real Estate, The National, Two Door Cinema Club e Yo La Tengo.

A organização do festival sublinha que existem ainda bilhetes diários e passes de dois dias para as noites de 12 e 13 de Julho, depois de ter esgotado com os passes de três dias e com o dia em que actuam os Pearl Jam. O festival de música acontece na morada habitual, o Passeio Marítimo de Algés, nos dias 12, 13 e 14 de Julho.

