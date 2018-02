Uma das maiores estrelas de acção de sempre no cinema, Arnold Schwarzenegger só tem, segundo o IMDb, créditos em cinco séries de televisão. Numa delas fez só dois episódios e só uma das séries é minimamente conhecida: Dois Homens e Meio. Mesmo que, fora do mundo da ficção, tenha sido no ano passado o substituto de Donald Trump no programa The Celebrity Apprentice – algo que não correu bem e irritou bastante o presidente dos Estados Unidos –, a notícia de que o actor nascido na Áustria vai fazer uma série de “televisão”, ainda que num serviço de streaming online, é algo digno de destaque.

PUB

É isso que vai acontecer, segundo o site Deadline, em Outrider, uma criação de Trey Callaway, um dos responsáveis por The Messengers, série com Diogo Morgado e Mark Montgomery, para o Amazon Prime Video.

A série ainda está a ser desenvolvida – e pode nunca chegar a concretizar-se –, mas a notícia, que saiu esta terça-feira, adianta que a ideia é Schwarzenegger ser um dos protagonistas e ser produtor executivo. Outrider é um western sombrio, algo que tem acontecido bastante na carreira recente do actor, e cheio de mistério passado no final do século XIX, no território Oklahoma que é pertença dos nativos americanos. Centra-se num adjunto da polícia que é obrigado por um juiz a trazer à justiça um forasteiro. Para isso, terá de se juntar a um marshal implacável, interpretado por Schwarzenegger. Como forma de explicar o carregado sotaque, o texto menciona que a personagem do ex-governador da Califórnia, emigrou, tal como o próprio actor, da Europa para os Estados Unidos.

PUB

Outrider não é a única empreitada do serviço de streaming com ligações ao actor. O mesmo Deadline tinha anunciado na segunda-feira que Conan, o Bárbaro, um dos primeiros papéis que fizeram Schwarzenegger notar-se, também vai dar uma série no serviço de streaming. Vai ser adaptada, a partir dos textos originais de Robert E. Howard, que criou a personagem em 1932, por Ryan Condal, co-criador da série Colony, que vai passar no Syfy e que é argumentista do Hércules de Brett Ratner. A realização estará a cargo de Miguel Sapochnik, de A Guerra dos Tronos.

Nos últimos tempos, a Amazon anda a deixar para trás pequenos projectos cómicos como aqueles que a fizeram destacar-se, entre os quais One Mississippi, I Love Dick ou Jean-Claude Van Johnson que foram cancelados. E está a fazer um esforço para encontrar grandes êxitos de massas, tendo comprado em Novembro os direitos para fazer uma série de O Senhor dos Anéis.

PUB