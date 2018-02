No primeiro mês de actividade (Janeiro), a iniciativa Time's Up já angariou 20 milhões de dólares (16,4 milhões de euros aproximadamente), de acordo com Tina Tchen, a advogada que está à frente do fundo de defesa legal da organização – e foi chefe de Gabinete de Michelle Obama. As doações foram feitas por cerca de 22 milhões de pessoas e mais de 200 advogados inscreveram-se para disponibilizar o seu tempo às vítimas de assédio sexual.

Na quarta conferência anual Makers em Los Angeles, Califórnia, Tchen integrou um painel ao lado de outras personalidades que fazem parte da Time's Up, como as actrizes Natalie Portman e Rashida Jones. "Tivemos mais de mil pedidos de ajuda. Há claramente uma necessidade de todas as indústrias: trabalhadoras de quintas, hotéis, metalurgia....", afirma a advogada.

A organização foi fundada oficialmente a 1 de Janeiro e conta com a ajuda de mais de de 300 actrizes, argumentistas, directoras e outras personalidades do cinema, com o objectivo de pôr fim às injustiças e desigualdades no local de trabalho. "Toda a gente na indústria de entretenimento sabia que queria chegar além da indústria e ajudar pessoas que não têm tantos meios e privilégios", explica.

Essa ajuda passa, em grande parte, por oferecer defesa legal a quem precisa: "Pessoas que estavam a falar estão a ser processadas por difamação, para as silenciar, ou mulheres com baixo salário que não têm danos suficientes para que um advogado pegue no caso delas", exemplifica a advogada, mencionando ainda que por vezes as firmas que fazem trabalho pro bono não podem ajudar por uma questão de conflito de interesses com grandes empresas.

O painel foi moderado pela realizadora Ava DuVerna e contou com a presença de Maha Dakhil, Rashida Jones, Melina Matsoukas, Katie McGrath, Natalie Portman, Nina Shaw, Jill Soloway e Tina Tchen. Pode assistir à discussão completa no vídeo acima.

