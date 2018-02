Soldados a marchar, tanques a desfilar e aviões militares a pintarem os céus de Washington com as cores da bandeira norte-americana. O cenário pode concretizar-se a curto prazo em Washington, uma vez que Donald Trump pediu ao Pentágono para organizar uma parada militar na capital norte-americana, com o propósito de exibir o poder militar do país e cultivar a imagem do comandante-chefe dos EUA, avançou o Washington Post, ao final de terça-feira.

O pedido aconteceu durante uma reunião com o Pentágono, a 18 de Janeiro, acrescenta a Reuters. No encontro, que incluiu o secretário de Defesa Jim Mattis e o chefe do Estado-maior norte-americano, o general Joseph Dunford, Trump ter-se-á mostrado impressionado com o desfile militar francês do 14 de Julho, o Dia Nacional em França, que celebra a tomada da Bastilha, ponto de viragem na revolução francesa, assinalando ainda a unidade nacional com a mais antiga e a maior parada militar na Europa. O Presidente norte-americano terá então exigido “uma parada igual” à organizada todos os anos nos Campos Elísios, em Paris, e à qual assistiu na companhia do homólogo francês, Emmanuel Macron.

À data, Trump terá ficado tão impressionado com o exemplo francês, junto ao jardim do Palácio do Eliseu, que o defensor do slogan Make America Great Again terá sido peremptório: “Vamos ter de experimentar também e fazer ainda melhor”, terá dito, segundo a BBC.

A notícia já foi confirmada pelo Pentágono e pela Casa Branca, que ressalva, no entanto, estar ainda numa fase de brainstorming, e que nada de concreto foi para já decidido.

“O Presidente Trump é um forte apoiante dos grandes membros das Forças Armadas da América, que arriscam as suas vidas todos os dias para manter o país seguro. Ele pediu ao Departamento de Defesa para considerar uma celebração em que todos os americanos possam mostrar o seu orgulho”, justificou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

Nas redes sociais, não tardaram as comparações entre Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, criticando as tendências autoritários do líder norte-americano.

Uma das reprovações chegou de Richard Painter, antigo advogado da Casa Branca durante a Administração republicana de George W. Bush, que não deixou escapar a comparação também à Rússia e aos “traidores que não batem palmas ao discurso do querido líder”, referindo-se às críticas de Donald Trump aos democratas que não aplaudiram o seu discurso do Estado da Nação.

Trump, que não esconde a admiração pelas Forças Armadas – são uma das principais prioridades de financiamento da Administração – foi dispensado do recrutamento militar para integrar o exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietname por questões médicas, apesar de não ter quaisquer antecedentes de problemas de saúde e de, ainda actualmente, com 71 anos, repetir que a sua saúde é “excelente”, avaliação atestada recentemente através de um relatório médico.

A última parada militar nos Estados Unidos foi há quase 27 anos, em Junho de 1991. Nessa altura, o inquilino da Casa Branca era George H.W. Bush (pai) e festejava-se a vitória na Guerra do Golfo, travada entre os EUA e o Iraque, contra as forçadas armadas de Saddam Hussein.

