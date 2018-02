A polícia espanhola deteve um homem durante uma operação de trânsito em Pontevedra, Galiza (Espanha), por todos os testes de droga a que foi submetido terem dado positivo. O condutor, 42 anos, foi testado para a presença no seu organismo de cocaína, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas e THC (composto presente na cannabis), acusando todas as substâncias. O caso ficou a cargo da Guardia Civil.

De acordo com o El País, o homem foi interceptado este fim-de-semana, nas imediações do parque industrial de O Campiño, no município de Pontevedra, uma zona frequentemente patrulhada por ser conhecida pelas corridas ilegais.

O condutor vai ter de pagar 1000 euros de multa e vão ser-lhe retirados seis pontos da carta de condução. Por constituir um crime, de acordo com o Código Penal espanhol, o homem arrisca-se a uma pena de prisão que pode variar entre os seis e os 12 meses, trabalho comunitário entre 30 e 90 dias, e interdição de conduzir num período que pode variar entre um e quatro anos.

