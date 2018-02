Um grupo de cidadãos britânicos a viver na Holanda pediram a um tribunal em Amesterdão que encaminhasse o seu caso (onde se pedia que os seus direitos continuassem a ser os mesmos apesar do “Brexit”) para o Tribunal Europeu de Justiça – o pedido foi aprovado pelo juiz nesta quarta-feira, afirmando que o caso seria ouvido no tribunal europeu, noticia o Guardian.

“Este é só o primeiro passo no esclarecimento daquilo que o 'Brexit' pode significar para a nossa cidadania na União Europeia”, disse um porta-voz do grupo de cidadãos, que surge nesta causa associado a uma sociedade comercial anglo-holandesa (Commercial Anglo Dutch Society) e ao grupo intitulado Brexpats – um trocadilho com “Brexit” e “expatriados” –, ainda que admitam estar contentes com a decisão.

“Este caso sempre visou o esclarecimento” dos direitos com que ficarão depois da saída do Reino Unido da União Europeia – não só para os mais de 46 000 britânicos que vivem na Holanda mas também para os 1,2 milhões de britânicos que vivem noutros países da União Europeia. “Como ficou demonstrado nos últimos dias, ainda é muito incerto aquilo que o 'Brexit' significa. Não se pode jogar com a vida de 1,2 milhões de pessoas como se fossem peças de xadrez”, disse ainda o porta-voz da organização.

O governo holandês e o município de Amesterdão opuseram-se ao caso, que pode ajudar a resolver – ou a esclarecer, pelo menos – em que ponto ficam não só os britânicos a residir no estrangeiro mas também os europeus que vivam no Reino Unido.

