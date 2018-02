Uma camada de neve de cerca de 12 centímetros em Paris levou a filas de trânsito de quilómetros e a um alerta das autoridades, que pediram a todos os habitantes que evitem as viagens de automóvel e que, se possível, fiquem a trabalhar em casa.

É o maior nevão na cidade desde 1987. O porta-voz do Governo Benjamin Griveaux falou à estação de televisão RTL de “uma situação excepcional”.

Já na véspera a primeira queda de neve tinha gerado filas de trânsito ao redor de Paris que no total somavam mais de 700 quilómetros de extensão às 7h30 da manhã – e entre 1500 e 2000 pessoas passaram a noite dentro dos seus carros ou camiões, bloqueadas em estradas nacionais, segundo o site do jornal 20 Minutes.

O serviço de autocarros foi cancelado e a ferroviária SNCF anunciou o abrandamento da velocidade de comboios TGV no Norte de França.

A Torre Eiffel, marco turístico da cidade, encerrou também já na terça-feira por causa das condições meteorológicas. Por outro lado, houve quem aproveitasse para descer Montmartre de esqui.

A neve chegou quando a cidade ainda recuperava das chuvas que inundaram, há dias, a capital francesa, com as águas do Sena a subirem mais quatro metros do que o seu nível habitual.