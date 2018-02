O Tottenham repôs a lógica e qualificou-se ontem para os oitavos-de-final da Taça de Inglaterra ao vencer, no seu estádio, o Newport County, equipa da League Two (quarto escalão do futebol inglês) por 2-0.

Depois do surpreendente empate a um golo registado em Newport, há uma semana, o Tottenham impôs a “lei do mais forte” e venceu, marcando os dois golos do triunfo no intervalo de oito minutos. O primeiro, aos 26 minutos, nasceu de um autogolo do lateral esquerdo do Newport, Dan Butler, e o segundo, aos 34’, pertenceu ao médio argentino Erik Lamela.

Com a vitória na mão, os “spurs” baixaram a intensidade de jogo e foram gerindo a vantagem, sem que o adversário mostrasse capacidade para chegar ao golo.

Com o triunfo o Tottenham assegurou uma vaga nos oitavos-de-final, onde vai visitar o Rochdale, equipa da League One (terceiro escalão), a 18 de Fevereiro.

Os restantes jogos dos oitavos-de-final são o Leicester-Sheffield United e o Chelsea-Hull City, ambos a 16 de Fevereiro, Sheffield Wednesday-Swansea, West Bromwich-Southampton, Brigthon-Coventry City, Huddersfield-Manchester United, todos a 17 de Fevereiro, e ainda o Wigan-Manchester City, a 19 de Fevereiro.

Em França, o Lyon também seguiu em frente na Taça, mas para os quartos-de-final. O apuramento foi pela margem mínima — triunfo por 2-1 — no terreno do Montpellier, sexto classificado da Liga gaulesa. No estádio de La Mosson, os homens da casa viram-se a perder logo aos 13’ por causa do golo de Cornet, mas Ikoné empatou, aos 22’, batendo o guarda-redes português Anthony Lopes. Só que uma grande penalidade, cobrada com êxito por Fekir, aos 27’, decidiu a partida e eliminou o Montpellier, que teve o também português Pedro Mendes na equipa titular.

Nos outros jogos disputados nesta quarta-feira, destaque para outro embate entre dois emblemas da Liga francesa — Metz e Caen. Após o 1-1 no tempo regulamentar e 2-2 no fim do prolongamento, o Caen afastou o “lanterna-vermelha” do campeonato principal, com 3-2 no desempate por penáltis.

Em Espanha, o Sevilha apurou-se para a final da Taça do Rei ao derrotar o Leganés por 2-0. A equipa andaluza partida com uma ligeira vantagem para o jogo da segunda mão das meias-finais, fruto do empate a um golo alcançado no terreno do adversário. E, a jogar em casa, o Sevilha impôs-se com naturalidade, vencendo graças aos golos de Correa (14’) e Vázquez (88’). O Sevilha fica agora à espera de saber com quem irá disputar a final da competição: se com o Barcelona ou com o Valência. Na partida da primeira mão, disputada na Catalunha, a equipa de Ernesto Valverde venceu por 1-0. Agora, na segunda mão, os valencianos já poderão utilizar o português Gonçalo Guedes, que estava a ser um dos jogadores mais influentes na equipa até se ter lesionado.

