Minuto 3

Soares e Ristovski, inicialmente dentro da área do FC Porto, envolveram-se em contacto físico, sem falta, na procura de ganhar posição na luta pela posse de bola. Já fora da área, Soares empurrou, com o braço direito, o peito do jogador do Sporting, provocando a sua queda. Ficou falta por assinalar.

Minuto 25

Com o jogo interrompido, Fábio Coentrão e Felipe envolveram-se em empurrões e provocações mútuas. João Pinheiro actuou disciplinarmente advertindo os dois jogadores que insistiam no conflito. Decisão correcta.

Minuto 57

Gelson foi empurrado pelas costas por Brahimi quando, à entrada da área do Porto, tentava dominar a bola. Falta clara e perigosa para o ataque do Sporting, que escapou ao árbitro.

Minuto 91

Marcos Acuña viu o segundo cartão amarelo numa situação em que pontapeou de forma negligente o joelho/perna de Hêrnani. Falta despropositada e que foi bem sancionada com pontapé-livre directo e cartão amarelo.

Nota

João Pinheiro estreou-se em clássicos com uma arbitragem segura e discreta. Soube gerir as emoções do jogo, decidindo quase sempre bem, tanto técnica como disciplinarmente. Muito boa arbitragem. Confirmou ser um árbitro de qualidade.

