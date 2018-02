O Bloco de Esquerda (BE) questionou esta quarta-feira o Governo sobre as razões concretas que determinaram a aceitação, pela Direcção Regional de Cultura do Centro (DRCC), do pedido de destacamento de Diogo Gaspar, antigo director do Museu da Presidência.

Baseando-se nas notícias publicadas pelo Expresso e pelo PÚBLICO que dão conta de que “Diogo Gaspar, antigo director do Museu da Presidência da República – suspenso das suas funções por ser arguido num processo em que é suspeito de crimes de tráfico de influência, falsificação de documento, peculato, peculato de uso, participação económica em negócio e abuso de poder – foi destacado para a DRCC, em Coimbra, ao abrigo do regime de mobilidade da administração pública”, e que essa transferência foi depois “confirmada pela directora-regional de Cultura do Centro, Celeste Amaro, que se terá mostrado satisfeita por poder contar com Diogo Gaspar”, o BE quer também saber se a DRCC dispõe “dos meios humanos necessários para o cabal cumprimento das suas funções, ou justifica-se uma tão manifesta satisfação da directora-regional com a possibilidade deste destacamento suprir eventuais carências de quadros técnicos nesta direcção regional?”.

Citando o PÚBLICO, o BE recorda depois o processo que levou o Ministério PÚBLICO a constituir Diogo Gaspar como arguido num processo, designado Operação Cavaleiro, por suspeita de vários crimes no exercício do seu cargo de director do Museu da Presidência da República.

O PÚBLICO confrontou o gabinete do Ministério da Cultura com a questão agora levantada pelo BE. “Trata-se de uma decisão administrativa da competência da Direcção Regional de Cultura do Centro, que é uma decisão legal, e que não vamos comentar”, respondeu fonte do gabinete de Luís Filipe Castro Mendes.

