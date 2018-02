O Homem de Cheddar, o mais antigo esqueleto encontrado até agora na Grã-Bretanha, quase completo, tinha pele escura, olhos azuis e cabelo escuro encaracolado. Este antepassado viveu no sudoeste da actual Inglaterra, há cerca de dez mil anos, revelaram os cientistas que analisaram o seu ADN.

A descoberta sugere que a pigmentação clara da pele, que agora é visto como típico da Europa do Norte é mais recente do que se achava, de acordo com os investigadores da University College de Londres (UCL) que fizeram parte do projecto.

A cor da pele do Homem de Cheddar foi descrita como “escura a negra” pela equipa científica que também incluía investigadores do Museu de História Natural de Londres, onde o esqueleto está exposto na galeria da Evolução Humana.

“Ir para além daquilo que os ossos nos dizem e criar uma imagem baseada em factos científicos da sua aparência real é notável, e um feito surpreendente pelos resultados”, disse Chris Stringer, o responsável de investigação em Origens Humanas.

Desenterrado em 1903 numa gruta na Garganta de Cheddar, no condado de Somerset, o homem do Mesolítico era um caçador-recolector cujos ancestrais migraram para a Europa no final da última Idade do Gelo. Trezentas gerações depois, cerca de 10% dos antepassados britânicos podem ser relacionados com o povo do Homem de Cheddar, dizem os cientistas.

Como parte de um projecto encomendado pelo canal britânico Channel 4 para um documentário, especialistas do laboratório de ADN do Museu de História Natural perfuraram um pequeno orifício no crânio do esqueleto para extrair informação genética. O ADN estava surpreendentemente bem preservado, permitindo aos cientistas sequenciar o genoma do Homem de Cheddar pela primeira vez e analisá-lo para estabelecer os aspectos da sua aparência.

Depois, uma dupla de artistas holandeses peritos em modelagem paleontológica, Alfons e Adrie Kennis, usaram um scanner de alta tecnologia para fazer um modelo a três dimensões da cabeça do Homem de Cheddar. O modelo, usado pela UCL e pelo Museu de História Natural, forneceu um retrato do rosto do Homem de Cheddar com uma precisão sem precedentes, e mostra um homem com pele escura, maçãs do rosto altas, olhos azuis e cabelo preto denso. O modelo vai ser mostrado no documentário do Channel 4, que se vai estrear a 18 de Fevereiro.

Selina Brace, uma das peritas em ADN mais antigas do Museu de História Natural, que teve papel activo na sequenciação do genoma do Homem de Cheddar, foi citada a dizer que modelo era “muito, muito fixe”.

