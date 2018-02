Um jovem acusado de três crimes de homicídio, dois na forma tentada, com uma pistola, em 2013, na Amadora, remeteu-se hoje ao silêncio no início do julgamento no Tribunal de Lisboa Oeste, em Sintra.

PUB

Segundo o despacho de acusação do Ministério Público, "uma desavença entre dois indivíduos pertencentes a bairros rivais (Reboleira e Cova da Moura)" esteve na origem de agressões entre vários jovens.

"Quem foi lá [ao bairro da Cova da Moura] tinha intenção de matar", afirmou Pedro, um dos três jovens atingidos por disparos na madrugada de 14 de Outubro de 2013, perto do bar Chili, no Beco de São José. A testemunha recorda-se de ter sido o primeiro a ser atingido por disparos, mas da memória apagou-se a imagem do agressor, embora admita que tenha sido o arguido.

PUB

Jorge, actualmente com 24 anos, do grupo da Reboleira, deslocou-se ao Beco de São José e, para "vingar" alegadas agressões, efectuou sete disparos com uma pistola de 9 milímetros na direcção de vários rapazes, entre os quais estavam Pedro, Roberto e Luís. Roberto foi atingido a tiro na cabeça, num braço e numa perna, acabando por morrer no hospital pelas 21h35 desse dia.

Pedro foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e depois transferido para Santa Maria, correndo "perigo de vida", mas sobreviveu com ferimentos de bala, incluindo no abdómen e na perna esquerda, e traumatismo na face.

O jovem, questionado pelo juiz presidente do colectivo, recordou que o arguido já tinha ameaçado várias vezes alguns jovens do bairro e, ao procurador da República, assegurou que Roberto "não tinha nada a ver" com a situação.

Transportado ao Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), com lesões graves no abdómen, Luís também sobreviveu. Luís contou que, quando estava com o grupo "a conversar", foram surpreendidos por uma pessoa que se aproximou "em silêncio" e disparou sem aviso, relatou. Outro jovem, que tinha estado com o grupo, mas foi para casa, disse que ouviu os disparos e quando espreitou para a rua viu "o Roberto com uma bala na cabeça".

O arguido encontra-se detido no Estabelecimento Prisional do Linhó, depois de já ter passado por Leiria, após ter sido condenado, no âmbito de outro processo, a uma pena por ofensa física qualificada e detenção de arma proibida.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Ministério Público, com base também na arma usada na Cova da Moura, referenciada noutro processo, e nas cápsulas recuperadas das balas, acusou o arguido de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada, e dois na forma tentada, e por um crime de detenção de arma e munições proibida.

O juiz presidente determinou a notificação de uma testemunha que faltou através da Polícia Judiciária e o julgamento prossegue a 20 de Fevereiro com a audição de mais testemunhos.

PUB