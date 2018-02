A Macedónia disse estar disposta a acrescentar um modificador geográfico ao seu nome — algo como Macedónia do Norte — para resolver as animosidades com a Grécia, disse nesta terça-feira o primeiro-ministro macedónio, Zoran Zaev, citado pela Reuters.

PUB

A Macedónia passou a fazer parte das Nações Unidas em 1993, na altura com o nome provisório Antiga República Jugoslava da Macedónia – a vizinha Grécia recusava-se a aceitar o único nome Macedónia, para que não houvesse confusões com a região grega que tem o mesmo nome.

Desde o desmembramento da Jugoslávia e consequente independência da Macedónia em 1991 que o nome do país já tem gerado conflitos entre os gregos e os macedónios. Macedónia é também o nome de uma região no Norte da Grécia, a partir de onde Alexandre, o Grande, terá iniciado a expansão do seu império.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Gostaria que as negociações [com a Grécia] resultassem… Estamos prontos para ter um modificador geográfico no nosso nome”, admitiu o primeiro-ministro Zaev. No Fórum Económico Mundial do mês passado, na cidade suíça de Davos, Zaev tinha-se comprometido a encontrar uma solução rápida para o problema.

Ainda que grande parte da comunidade internacional se refira ao país como Macedónia, em cima da mesa podem agora estar nomes como Nova Macedónia ou Macedónia do Norte.

O político referiu ainda que o seu governo decidiu alterar o nome do aeroporto principal do país (na capital) e de uma das auto-estradas mais conhecidas e mais utilizadas – ambos se chamavam Alexandre, O Grande. Agora, o aeroporto passará a chamar-se Aeroporto Internacional de Skopje e a auto-estrada passa a chamar-se Amizade – quiçá para terminar, de vez, os conflitos de nomenclatura com os gregos.

PUB