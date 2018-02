A dupla de arquitectos suecos Bolle Tham & Martin Videgård vai abrir o ciclo de conferências Distância Crítica 2018 da Trienal de Arquitectura de Lisboa, a 15 de Fevereiro, no Centro Cultural de Belém (CCB).

De acordo com um comunicado da Trienal – cuja próxima edição, em 2019, é comissariada por Éric Lapierre –, o novo ciclo contará com a presença da dupla de arquitectos que irá apresentar nesse dia, às 19h00, o corpo de trabalho do seu atelier, fundado em 1999, em Estocolmo.

Bolle Tham & Martin Videgård foram galardoados, entre outros, com o Prémio Internacional House of The Year, atribuído pela World Architecture News, e assinaram projectos na Suécia como o Museu de Arte de Kalmar, a nova Escola de Arquitectura de Estocolmo e o Hotel Tree, em Harads.

A crítica tem vindo a destacar o trabalho da dupla sueca pelo carácter "simultaneamente pragmático e expressivo, estética minimal e abordagem experimental", assinala a Trienal. Uma carreira que tem sido sustentada pelo conceito de consciência histórica, e também pelo lançamento de uma discussão sobre os fundamentos da disciplina, que Tham e Videgård apelidaram de Elementos Operativos da Arquitectura.

Bolle Tham & Martin Videgård são membros da Swedish Royal Academy of Arts e, em 2014-15, foram professores convidados na Peter Behrens School of Architecture (PBSA), em Düsseldorf, Alemanha.

Após a conferência inaugural deste ciclo – coproduzido pela Trienal e pelo CCB –, seguir-se-á uma conversa que terá como moderador o arquitecto Luís Tavares Pereira.

O objectivo das conferências Distância Crítica é, diz a organização, proporcionar um espaço de diálogo entre o público e os arquitectos convidados.

O ciclo prosseguirá com os fundadores do escritório londrino Sergison Bates Architects, a 15 de Maio, e com o Atelier Bow-Wow, com sede em Tóquio, Japão, a 20 de Novembro.

