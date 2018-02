"Quando eu nasci a morte não existia e toda a gente estava viva". Podia ser o início de um romance, mas foi o modo como António Lobo Antunes começou a narrativa da sua relação com a leitura, e logo a seguir com a escrita, quando o avô lia o jornal e ele, quatro, cinco anos, lhe perguntava o significado das cruzes em cima das fotos nas páginas de necrologia. Foi antes de a mãe lhe ensinar a ler e de associar cada letra a sinais que lhe revelavam o mundo onde passou a viver e do qual não saiu. Em Benfica, numa casa cheia de gente ("uma família tribal") ou na quinta da Beira Baixa com os seus ruídos misteriosos e a figura de D. João, o mendigo louco. "Tudo era magia. E eu perguntava-me: como é que eu mantenho esta magia para o resto da minha vida?"

Terá estado aí o princípio do escritor? António Lobo Antunes não desfez o mistério esta terça-feira, no Palácio de Belém, num encontro com os alunos dos 10.º e 11.º anos dos Salesianos de Lisboa que encerrou a iniciativa Escritores no Palácio de Belém. Antes o alimentou ao longo de uma hora, o tempo que demorou a conversa, em tom íntimo, quase confessional, citando Federico García Lorca (“só os mistérios nos fazem viver”) e a sensação quando o leu, de que aquele livro tinha sido escrito só para ele. Uma pausa: “Já vos aconteceu?”. E lembrou a sua interrogação pessoal, por essa altura, sobre o que seria a velhice, para concluir: a única maneira de ser velho é deixar de se espantar.

PUB

O que se ouviu foi um homem a contar histórias com a ajuda de escritores que foram e continuam a ser uma referência para ele. Além de Lorca, “um grande poeta”, como o apresentou, houve Rilke, Dinis Machado, Mário Cesariny, Balzac (“um dos maiores talentos que já existiu”) e o inglês Evelyn Waugh, já no fim. “Não se esqueçam de mim… Numa entrevista, um jornalista perguntou-lhe [a Waugh] o que é que esperava das pessoas. Ele respondeu: ‘Espero que rezem pela minha alma de pecador.’ Portanto, àqueles que acreditam em Deus, só pedia que rezassem pela minha alma.”

PUB

No início, pareceu quase tímido, cara fechada, depois ficou à vontade diante de uma plateia que estava conquistada à partida. Com o escritor uns minutos atrasado, o Presidente da República aproveitara para avisar que estava para chegar "um génio", um homem muito solitário, surdo, que raramente aceitava ir a sessões como aquela. Por isso, que aproveitassem para fazer perguntas e guardar aquele momento "com alguém que nem foi preciso ganhar o Nobel da Literatura para ser um Nobel da Literatura". Feitos os cumprimentos, Lobo Antunes sentou-se em silêncio, e o perfil correspondia ao da solidão antes anunciada por Marcelo Rebelo de Sousa. Sentado, sozinho, esperava. "Então?", quebrou o gelo. A pergunta saiu-lhe a frio; defronte das raparigas, em grande maioria, e dos rapazes que o olham curiosos, espera a deixa para começar. É o sorriso que então esboça que arranca da assistência a primeira pergunta, vinda de um aluno que está a ler Caminho Como Uma Casa em Chamas. “Quando estou a ler o livro preciso de me concentrar muito para não me perder. Aquilo tem todos os pensamentos de uma pessoa, e eu gosto disso. Às vezes não é confuso conseguir passar todos os pensamentos que lhe passam pela cabeça para o livro? Não lhe acontece às vezes baralhar-se consigo mesmo?”

É então que Lobo Antunes narra a história da primeira relação com as palavras, do primeiro romance que diz ter escrito aos cinco anos. “Uma página”, o percurso de mau aluno na escola, quando os irmãos tinham boas notas, a observação da mãe quando, ao ir falar com o professor, viu que ele era o único distraído, a olhar o recreio. “Os plátanos diziam-me mais do que os professores.” E fala de uma mistura de dimensões, realidade e ficção inseparáveis. As eternas perguntas, o que é realidade e o que é ficção, que se sintetizam numa só: “O que é a vida?” Não se alonga na oficina da escrita. Refere temas. O bem, o mal, a guerra. “Na guerra não há bons nem maus. Fui mau na guerra, e fui violento e fui brutal. Estava zangado com o mundo, mas estava sobretudo zangado comigo.” E o círculo fecha-se numa resposta longa em que deu a volta à vida. “O que me continua a seduzir é a quantidade de mistério à nossa volta. Tudo é mágico.”

O peso das palavras

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há mais perguntas. “Já escreveu sobre tudo o que quer?” Breve pausa. “Se calhar vou tentar fugir à pergunta…” O que quer dizer é: “Tudo isto para mim continua a ser um mistério indecifrável, por que é que escrevo esta palavra e não outra...” Conta que nos livros que escreveu não vê pessoas, mas vozes. “Para mim escrever é conversar com vozes.” Aprofundando a relação entre escrita e loucura, recorda a experiência como médico psiquiatra; depois, cruza o poder da linguagem com o da moral, lembra a aprendizagem de que o desejo carrega culpa, e a ideia de pecado. Silêncio. Calcula o peso do que vai dizer. É a história do avanço de um professor de Moral no Liceu Camões. “Às vezes convidava um de nós para se sentar ao lado dele ao pé do quadro. Uma vez chamou-me. Eu era loirinho, de olho azul…” Usava calções e conta que, por baixo da mesa, a mão do professor passeou pelos seus joelhos e subiu. Lobo Antunes parece perder-se nessa memória antecipando o efeito da confissão. “Uma vez, no fim da aula, chamou-me. Já tinha chamado vários colegas meus, eu nunca. Numa voz baixinha pergunta: ‘tens leite na pilinha?’”. Conta o espanto, a perturbação que não o deixava, e o modo como um dia ao jantar decidiu falar com o pai. Contou. “E o meu pai era um poço enorme de silêncio e eu cheio de cuidado para não cair lá dentro. O silêncio foi alastrando. Passou à minha mãe…". Sem dizer nada, o pai desapareceu. “Ouvimos o motor do carro no jardim e não ouvimos mais nada. O professor de Moral esteve dois meses sem ir dar aulas e quando voltou não ficou com a minha turma.”

As palavras têm um peso. Lobo Antunes já o referira. E sempre o mistério, a curiosidade, a tentativa de responder a perguntas, cada vez mais perguntas, que surgem enquanto a vida avança. "O extraordinário é a quantidade de coisas inesperadas que estão à nossa espera em cada esquina, em cada momento." Outra história, a de um escritor que se queixava a um outro escritor amigo: “Descobri que a minha mulher deixou de gostar de mim porque deixou de se ir despedir de mim à escada.” E o outro respondeu com outra pergunta: “Ou foste tu que te esqueceste de olhar para trás?” Olha a plateia como quem a interpela. “A maior parte das vezes não são as pessoas que se esquecem de se despedir de nós. Somos nós que nos esquecemos de olhar para trás.”

António Lobo Antunes tem a atenção de todos ali. Perguntam-lhe sobre a maneira de escrever. “Não me peça conselhos.” Falha no trabalho árduo do escritor, garante que nenhum livro é bom à primeira, que a reescrita é uma necessidade: “Escrever é um ofício de paciência." E volta a lembrar escritores que conheceu. “Agora estou cheio de citações”, sorri, e olha à volta, antes de afirmar que a “competição entre artistas é muito intensa e muito brutal". Passaram uns 40 minutos. “Já estou farto de falar. Ainda falta muito?” Faltavam algumas perguntas. Volta então à vida e à morte, e arranca mais risos quando refere que “isto de estar vivo não acaba bem” – a propósito de Pôncio Pilatos, quando perguntou a Jesus o que é a verdade. E logo depois… “Como acho que sou livre, já chega…”

PUB