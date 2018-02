Os três foguetões que, ligados entre si, formam o foguetão Falcon Heavy – um dos mais potentes de que há registo – já foram lançados na noite desta terça-feira (um quarto de hora antes das 21h de Lisboa), no complexo do Centro Espacial Kennedy, no estado norte-americano da Florida, o mesmo sítio de onde saíram as missões com destino à Lua.

A bordo segue o carro desportivo Tesla Roadster vermelho, que deverá ser o primeiro carro a chegar ao espaço. Tudo isto a comando de Elon Musk, o empresário que é dono da empresa Space X.

PUB

PUB

PUB