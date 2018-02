Com as mínimas a poderem chegar aos sete graus negativos, de acordo com os alertas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), e vários distritos em alerta amarelo durante esta semana, a Protecção Civil partilha um conjunto de recomendações e cuidados a adoptar durante os próximos três dias.

Com a diminuição da temperatura mínima, e possível formação de gelo ou geada e vento forte, antecipam-se alguns perigos, nomeadamente intoxicação por inalação de gases provocada pela inadequada ventilação de habitações, incêndios nas habitações e formação de gelo em troços de estradas com ensombramento permanente.

A Protecção Civil elabora por isso uma lista de medidas preventivas e adopção de comportamentos adequados:

Evitar exposição prolongada ao frio e às mudanças bruscas de temperatura;

e às mudanças bruscas de temperatura; Envergar várias camadas de roupa , folgada e adaptada à temperatura ambiente;

, e adaptada à temperatura ambiente; Proteger as extremidades do corpo com gorro, cachecol, luvas e meias quentes;

com gorro, cachecol, luvas e meias quentes; Ingerir sopas e bebidas quentes e evitar o consumo de álcool;

e evitar o consumo de álcool; Envergar vestuário adequado por parte de trabalhadores que exerçam actividades ao ar livre e evitar que exerçam esforços excessivos durante as tarefas que realizem;

por parte de trabalhadores que exerçam actividades ao ar livre e evitar que exerçam esforços excessivos durante as tarefas que realizem; Tomar especial atenção aos aquecimentos com combustão (braseiras e lareiras), os quais podem causar intoxicação e conduzir à morte devido à acumulação de monóxido de carbono;

(braseiras e lareiras), os quais podem causar intoxicação e conduzir à morte devido à acumulação de monóxido de carbono; Assegurar a adequada ventilação das habitações ;

; Evitar o uso de dispositivos de aquecimento antes de dormir, cuidando de os desligar da corrente antes de deitar;

cuidando de os desligar da corrente antes de deitar; Adoptar uma condução defensiva e ter especial atenção aos locais da estrada susceptíveis de formação de gelo;

e ter especial atenção aos locais da estrada susceptíveis de formação de gelo; Atender aos familiares e vizinhos que possam necessitar de auxílio e apoio, nomeadamente pessoas mais idosas e em condições de maior isolamento;

e apoio, nomeadamente pessoas mais idosas e em condições de maior isolamento; Dedicar especial atenção aos grupos da população mais vulneráveis , como as crianças, idosos e as pessoas portadoras de patologias crónicas, bem como os sem-abrigo;

, como as crianças, idosos e as pessoas portadoras de patologias crónicas, bem como os sem-abrigo; Estar atento às informações da meteorologia e aos conselhos e recomendações da Protecção Civil e Forças de Segurança.

