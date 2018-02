O presidente da distrital de Aveiro da JSD, André Neves, que apoiou Rui Rio para a liderança do partido, anunciou esta segunda-feira a sua candidatura a presidente da Juventude Social Democrata, cujo congresso se realiza a 13, 14 e 15 de Abril no distrito do Porto.

PUB

"Candidato-me para voltar a colocar a JSD no centro da discussão política em Portugal", afirma, em comunicado, André Neves, que é também vice-presidente da comissão política nacional e que apoiou Rui Rio nas eleições directas de 13 de Janeiro.

André Neves diz querer "relançar o debate político na JSD e devolver-lhe o peso e a importância política que já teve", considerando que "se existe um afastamento entre os jovens e a política, a JSD tem de ser a protagonista de uma reconciliação".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Defendo, por isso, uma JSD onde todos os militantes participam nas grandes decisões, incluindo a eleição direta do presidente da JSD por voto eletrónico" e mesmo o "não pagamento de quotas" pelos jovens militantes do partido", assume na sua candidatura.

A escolha do futuro presidente da JSD decorre sob a forma de eleição indirecta, em congresso nacional. Antes, caberá aos jovens filiados a escolha dos delegados que os representarão.

André Neves deverá disputar a liderança da JSD com a deputada Margarida Balseiro Lopes, que acusa de obedecer a "lógicas dinásticas", fazendo um apelo aos militantes para que usem "todo o seu poder para, nas eleições para delegados em cada secção, escolherem a linha política que considerarem melhor, em função do candidato a presidente que melhor os possa representar".

PUB