O PP e PSOE acentuaram no último mês a queda nas intenções de voto que dura desde Novembro de 2016, diz o barómetro do Centro de Investigações Sociais (CIS), divulgado esta segunda-feira. Em caso de eleições, populares e socialistas somariam 26,3% e 23,1% dos votos, mantendo-se contudo como as duas principais forças políticas de Espanha. Por seu turno, o Ciudadanos mantém a tendência de subida, registando neste momento 20,1% das intenções de voto. O Podemos soma 19%. Apenas sete pontos separam agora os quatro principais partidos espanhóis.

O barómetro de Janeiro do CIS confirma assim o crescimento do Ciudadanos de Albert Rivera, com uma subida na ordem dos três pontos percentuais face ao último inquérito, realizado em Outubro de 2017. Soma já seis pontos percentuais desde Julho de 2017. O PP de Mariano Rajoy perdeu dois pontos e voltou a descer em relação ao anterior exercício, enquanto o PSOE desce um ponto. O Podemos, quarta força política, ganhou apenas meio ponto desde a última sondagem.

Esta é a primeira sondagem publicada pelo CIS desde a aplicação do artigo 155 da constituição espanhola e das eleições catalãs do passado dia 21 de Dezembro, em que o Ciudadanos, sob a liderança de Inés Arrimadas na Catalunha, foi a força mais votada. A sondagem anterior, realizada poucos dias após do referendo (declarado ilegal) de 1 de Outubro, já apontava uma subida do partido de Albert Rivera.

Em plena crise catalã, registo ainda para subidas das intenções de voto na Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e no Partido Democrático Europeu da Catalunha (PDeCAT), que somam 3,4% e 2%, respectivamente, de acordo com o resultado de quase 2500 entrevistas realizadas pelo CIS nos primeiros dias de Janeiro.

Iglesas impopular, Rivera em alta

Quanto à avaliação dos dirigentes partidários, Pablo Iglesias, líder do Podemos, surge como o pior cotado, com uma nota de 2,54 pontos. Já Albert Rivera, o melhor classificado, obtém 4,1 pontos. Em segundo lugar está Ana María Oramas, deputada da Coalición Canária (com 3,77 pontos) e em terceiro lugar, Pedro Sanchéz, líder do PSOE com 3,68 pontos, praticamente a mesma quota que Alberto Garzón, da Esquerda Unida (3,67 pontos). Mariano Rajoy, presidente do Governo, obtém 2,57 pontos.

No Palácio da Moncloa, a vice-presidente do Executivo, Soraya Sáenz de Santamaría, continua a ser a governante com a pontuação mais elevada (3,58 pontos). O último da lista é o ministro das Finanças, Cristóbal Montoro, com 2,33 pontos.

