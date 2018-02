De Norte a Sul, Espanha esconde-se sob um manto de neve

A neve, que tem caído intensamente nos últimos dias, e as temperaturas muito baixas que se fazem sentir em muitas partes de Espanha têm provocado vários constrangimentos na circulação rodoviária. O aeroporto de Barajas, que serve Madrid, foi obrigado a reduzir o número de pistas em funcionamento, o que levou a atrasos e cancelamentos de voos. As condições meteorológicas obrigaram também à redução da velocidade em alguns troços da linha ferroviária de alta velocidade, causando alguns atrasos nas ligações. A tempestade de gelo e neve, que tem afectado Espanha desde a passada quinta-feira, deverá prolongar-se até esta quarta-feira, com grande parte do território a aguardar queda de neve.

Os cenários de maior queda de neve prevêem-se para Madrid, Huesca, Saragoça, Cantábria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, e nas regiões da Catalunha e das Astúrias, que estão sob aviso laranja. Sob aviso amarelo estão as províncias de Córdoba, Granada e Toledo para além das regiões de Castela-Leão e País Basco. A partir de quinta-feira, a neve deverá dar lugar ao frio, com temperaturas bastante abaixo do normal nesta época do ano, segundo a Agência Estatal de Meteorologia.