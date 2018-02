O Portal da Queixa registou mais de 80 mil reclamações no ano passado – uma média de 220 por dia –, o que corresponde a um aumento de 85% face a 2016. Ao todo, só 13.350 foram resolvidas, mas mais de 66 mil tiveram resposta das empresas. O site considera que este aumento “atesta que os portugueses estão a reclamar mais e que preferem as plataformas digitais na hora de reclamar”. Têm sido registadas cada vez mais denúncias relativas a compras feitas online (este ano foram mais de oito mil queixas), sobretudo na área da tecnologia e de viagens.

Empresas com mais reclamações MEO (5085)

CTT (3748)

NOS (3684)

Vodafone (1550)

Worten (976)

Audilar (868)

Galp On (858)

GLS (816)

eDreams (763)

Nowo (703)

Goldenergy (674)

EDP Comercial (667)

Continente (551)

Entre os casos que mais somam reclamações está a lei do atendimento prioritário, subscrições de serviços de SMS de valor acrescentado e atrasos nas entregas de encomendas durante o período de Natal ou durante promoções como a Black Friday.

A escolha deste tipo de plataformas na hora de apresentar queixas é justificada por existir uma “quebra na procura dos canais tradicionais”, “ora porque não conseguem dar resposta em tempo útil, ora porque têm custos associados e apresentam mecanismos obsoletos”, considera o Portal da Queixa, que não intervém directamente no processo de mediação entre marca e consumidor, só dá espaço para que as insatisfações sejam apresentadas. O fundador e presidente-executivo da plataforma, Pedro Lourenço, acredita que se trata de uma “democratização na relação dos consumidores com as marcas”.

Mais queixas digitais e mais compras online

Actualmente, o Portal da Queixa tem quase 200 mil utilizadores registados e recebe, em média, oito mil novas reclamações por mês. Os consumidores podem registar as suas reclamações no site, indicando a empresa em causa e um relato do que aconteceu — todas as reclamações são públicas. As empresas registadas no site (são mais de 4000) podem então responder às reclamações, indicando formas de resolução.

As operadoras de televisão, Internet e telefone são as que somam mais queixas (ultrapassam as 14 mil), seguindo-se o comércio electrónico (8538) e o Correio Postal e Expresso (7801). Em terceiro lugar surgem os serviços do Estado (6566), problemas com empresas de água, electricidade e gás (4558), comércio a retalho (2866) e os transportes públicos, que tiveram 2538 queixas em 2017.

Das 80.393 queixas, 66.631 foram respondidas e só 13.350 foram resolvidas

8538 queixas relativas a compras online

A Meo (5085 queixas), a CTT (3748) e a Nos (3684) são as três empresas que mais reclamações receberam no ano passado. Em quarto lugar surge a Vodafone e em quinto a Worten. Por outro lado, as três empresas com maior taxa de resolução das queixas apresentadas no site são a Nos, a Worten e a Goldenergy.

Relativamente às entidades do Estado, a Segurança Social é a instituição alvo de um maior número de queixas: são mais de 2600, um valor bem acima do Serviço Nacional de Saúde, que surge em segundo lugar com 488 queixas. Segue-se a Alfândega de Lisboa (416), o Ministério da Educação e da Ciência (356) e a Autoridade Tributária e Aduaneira (333).

No universo de 80 mil reclamações, 8538 delas dizem respeito a compras feitas online, o segundo sector de actividade com mais queixas registadas no site no ano passado. Nesta área, o Portal da Queixa destacava em Janeiro que a eDreams tinha “quase o dobro das queixas [763] do segundo classificado na tabela das principais marcas com reclamações”. Segue-se a Pixmania (488), Audilar (443), Amazonite/Niwite (418), Worten online (341), OLX (281) e Fnac (199), entre outros. Em contraste, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) recebeu 1642 reclamações relativas a compras feitas pela Internet — o equivalente a quatro queixas por dia.

A maior parte dos consumidores que apresentam queixa no portal residem em Lisboa, Porto ou Setúbal e perto de metade têm idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos.

