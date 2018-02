Pedro Madeira Rodrigues, candidato derrotado à presidência do Sporting nas últimas eleições do clube, enviou uma carta aberta a Bruno de Carvalho. Nela, Madeira Rodrigues revela que não vai poder comparecer na Asseimbleia Geral (AG) de 17 de Fevereiro por se encontrar fora de Portugal nessa data, mas manifesta a sua discordância com a forma como Bruno de Carvalho tem procedido.

Eis a Carta Aberta na íntegra:

Carta Aberta a Bruno de Carvalho

Acabei de o ver voltar a envergonhar os sportinguistas e fazer uma “marcha-atrás” já expectável e pelas razões que todos conhecem. Como viu, fiz questão de estar presente no passado sábado numa Assembleia Geral (AG) onde se iriam discutir temas da maior importância para o nosso clube, nomeadamente a mudança dos estatutos e do regulamento disciplinar.

Em minha opinião e, pelo que percebi na AG, também na de muitos sócios, o “timing” para discutir este tema tão sensível não era o ideal e deveria ter sido adiado para depois do fim do campeonato. Mas lá conseguiu voltar a colocar o tema em agenda, para meu azar numa data em que estarei fora do país. Os objectivos das mudanças propostas são evidentes: silenciar, controlar e perseguir quem discorde de si e perpetuar-se no poder. O que está em curso é um golpe para conseguir o fim da liberdade crítica que, para o bem e para o mal, desde há muito é identificadora do Sporting. A sua propaganda oficial fala em união de aço para tentar encobrir o que aí prepara para o nosso clube: uma nova “cortina de ferro”.

Acredito que os sócios saberão dar-lhe a resposta que merece. Não irei adiantar muito mais sobre o que se passou na AG (aparentemente estivemos em duas AG diferentes), até para protecção da imagem do nosso clube, mas só pela parte que passou na Sporting TV e que todos puderam ver confesso a minha perplexidade por ver a forma como nos tratou, como se fôssemos todos seres inferiores. Se quer ser respeitado, dê-se ao respeito.

Queria rectificá-lo num ponto que me diz directamente respeito, pois no momento em que abandonou a Assembleia Geral, desconsiderando todos os associados presentes, o que eu lhe disse “na cara” como diz que gosta que se lhe diga foi: “isto é uma vergonha, não brinquem com o Sporting.”

Vou tentar acreditar que não lhe disseram o que se passou comigo depois, mas aproveito para fazer um especial agradecimento público ao Dr. Jaime Marta Soares pela coragem física que mostrou. Já tinha passado por situações semelhantes nomeadamente a jogar pelo nosso clube e a apoiá-lo por esse país e Europa fora, se

calhar também por isso mantive a minha serenidade. Não posso deixar de pensar que obviamente o convite específico que me fez para ir à AG foi uma armadilha.

Ontem, não satisfeito com as tristes figuras que fez na véspera e na sua sanha persecutória a quem não é “carneiro”, como já apelidou os sportinguistas, divulgou uma lista dos associados que concerteza quer fazer expulsar com base no novo regulamento disciplinar.

Nunca tinha visto tal coisa em nenhum clube ou associação e, para quem fala em necessidade de união, estamos conversados. Foi uma atitude cobarde, injuriosa e até instigadora de violência.

Esta nova novela que resolveu protagonizar, que quem o conhece já sabia como iria acabar, deixou de lado os interesses da nossa equipa principal e criou uma desnecessária instabilidade. Felizmente sei que este ano a equipa tem estado particularmente protegida dos seus voláteis estados de espírito mas são sempre situações que não ajudam. Foi apenas mais uma prova da sua imaturidade e que se põe acima dos superiores interesses do Sporting. Já todos percebemos que tudo não passa de mais uma “birra” por não ter conseguido passar na AG o que pretendia e agora faz-nos uma patética chantagem.

Quando e se estiver com a equipa (que vergonha ontem não ter estado um único elemento da Direcção no Estoril) mande-lhes um forte abraço de incentivo para o tão importante jogo de 4.ª feira. Pela minha parte e, por mais que me apeteça e esteja a ser solicitado só voltarei a falar depois desse jogo para não ser depois hipocritamente acusado de desestabilizador.

Saudações leoninas.

Pedro Madeira Rodrigues

P.S. Não faço ideia o que aconteceu à última carta que vos enviei em relação à auditoria forense mas irei sem qualquer problema reencaminhá-la para o Conselho Fiscal e Disciplinar da SAD. Não consegue mesmo pegar em mais nada sobre mim sem mentir?

