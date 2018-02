A Câmara do Porto avalia na segunda-feira a possibilidade de accionar de imediato o plano de contingência para os sem-abrigo devido ao frio. Entre as medidas possíveis estão o fornecimento de bebidas quentes e a abertura de estações de metro à noite. Em Lisboa, o plano de contingência da Câmara de Lisboa para proteger os sem-abrigo do frio será activado na segunda-feira às 19h, prevendo igualmente a abertura de locais de apoio e a distribuição de comida e agasalhos, anunciou a autarquia lisboeta neste domingo.

Em resposta à Lusa, o gabinete de comunicação da autarquia do Porto garante que "a Protecção Civil, os bombeiros e a Acção Social estarão em permanente avaliação das condições e accionarão, logo que se justifique, o plano de contingência para os sem-abrigo".

PUB

"Pelas previsões actuais, o plano será accionado amanhã [segunda-feira]. No entanto, de manhã será feita nova avaliação", acrescenta. Em caso de frio extremo, "o antigo Hospital Joaquim Urbano, actualmente a funcionar como centro de acolhimento, está preparado para receber os sem-abrigo, prestando cuidados primários de saúde e fornecendo comida e bebidas quentes".

PUB

Este ano, salienta a autarquia, "com a colaboração do Exército, a capacidade de acolhimento será reforçada com camas suplementares".

À semelhança de anos anteriores, também "as estações de metro do Bolhão e da Casa Música são abertas durante a noite para dar abrigo". "Na rua, durante a noite, as equipas de acção social irão distribuir cobertores e bebidas quentes", conclui a Câmara do Porto.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disponíveis no site apontam para temperaturas baixas durante a próxima semana, com uma temperatura mínima de 2ºC na segunda-feira, 1ºC na terça-feira e 0ºC na quinta-feira. A temperatura máxima não deverá ultrapassar os 12ºC durante toda a semana.

Plano de apoio activado às 19h de segunda em Lisboa

Em declarações à Lusa, fonte oficial do município lisboeta informou que este plano "vai ser accionado amanhã [segunda-feira] a partir das 19h]". No sábado, a autarquia já tinha admitido esta possibilidade, vincando que estava tudo pronto para que tal acontecesse, e remeteu a decisão para este domingo, após uma reunião de reavaliação.

A partir das 19h de segunda-feira, a Câmara de Lisboa vai abrir o Pavilhão Municipal Manuel Castelbranco, na zona dos Sapadores, freguesia de São Vicente, disponibilizando assim espaços de higiene, comida e agasalhos para os sem-abrigo. Nos últimos anos, esta estrutura do plano de contingência costumava estar montada no Pavilhão Municipal Casal Vistoso.

Além deste apoio, as equipas de rua da cidade vão distribuir comida quente e agasalhos por equipas de rua. Também algumas estações do Metropolitano de Lisboa estarão abertas durante a noite para acolher esta população, mas só serão anunciadas na segunda-feira, quando o município divulgar "as medidas logísticas inerentes" ao plano, referiu a mesma fonte autárquica.

As equipas de rua estão a avisar os sem-abrigo sobre os locais onde se podem dirigir e os apoios que podem ter nos próximos dias de temperaturas mais baixas. Acresce que, "durante a semana, os centros de acolhimento já estavam a abrir mais cedo". Este reforço tinha sido anunciado no início de Janeiro pelo vereador dos Direitos Sociais, Ricardo Robles.

O plano de contingência da Câmara de Lisboa em relação ao frio é, normalmente, activado quando se verificam temperaturas mínimas de 3ºC ou menos graus Celsius por dois dias consecutivos, mas estes critérios podem ser alterados pela sensação térmica.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também as alterações climáticas têm alterado estes requisitos, segundo a fonte oficial da autarquia, que apontou que o plano de contingência acaba por estar sempre disponível para ser activado.

De acordo com as previsões do IPMA, disponíveis no seu site, as temperaturas mínimas rondarão os 5ºC na segunda-feira, baixando para 4º C na terça-feira e para 3º C na quarta e quinta-feira.

"Uma vasta região anticiclónica, localizada na região dos Açores e uma depressão sobre a Península Ibérica, vai continuar a dar origem ao transporte de uma massa de ar muito frio e seco sobre o território do continente ao longo da próxima semana", justifica o IPMA, num comunicado publicado online.

PUB