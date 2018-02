O antigo funcionário da agência que enviou o falso alerta de ataque missilístico no Havai, diz que se sente "devastado" por ter espalhado o pânico durante a madrugada de 13 de Janeiro. Mas, garante, na altura tinha a certeza de que se tratava de um verdadeiro ataque — o Havai é o estado norte-americano geograficamente mais próximo do território norte-coreano, cujo regime tem desenvolvido um programa de mísseis balísticos, ameaçando os Estados Unidos.

Depois do incidente, o homem foi despedido pela Agência de Gestão de Emergências do Havai para a qual trabalhava, e que é responsável por emitir este tipo de alertas. Desde então, o antigo funcionário tem tido dificuldades em comer e dormir: “As últimas semanas têm sido um inferno para mim”, disse, citado pela revista Time. O homem, na casa dos 50 anos, falou com os jornalistas sob a condição de que não poderiam revelar a identidade, já que teme pela sua segurança, depois de já ter sido ameaçado por diversas vezes.

Em meados de Janeiro, foi feita uma chamada por parte do comando militar norte-americano de segurança do Pacífico para o centro onde o homem trabalhava. Um dos colegas atendeu e pôs a chamada em altifalante. O homem diz que não ouviu a parte inicial da mensagem em que era dito “ensaio, ensaio, ensaio” – ainda que todos os seus colegas admitam ter ouvido. “Só ouvi a parte que dizia ‘isto não é um simulacro’. Não ouvi ‘ensaio’ nem na mensagem nem por parte dos meus colegas”, disse o homem.

Foi então que enviou o alerta, que fez com que os residentes do estado norte-americano do Havai acordassem com uma falsa mensagem de emergência que alertava para o impacto iminente de um míssil balístico. Só 38 minutos depois de receberem a mensagem que dizia, em letras maiúsculas “Ameaça de míssil balístico em direcção ao Havai. Procure abrigo imediatamente. Isto não é um simulacro”, é que a agência enviou uma nova mensagem a informar que tudo não passara de um falso alarme.

Agora, os responsáveis da agência dizem que o homem sempre teve dificuldades em fazer o seu trabalho; em ocasiões anteriores, o trabalhador acreditou que alguns simulacros de tsunami e de incêndios eram verdadeiros e também os colegas não se sentiam bem a trabalhar com ele, escreve a Time. O homem nega estas acusações.

A forma como os alertas eram enviados foi desde então criticada: os trabalhadores tinham permissão para enviar alertas sem a confirmação de uma segunda pessoa e não havia forma de corrigir um falso alarme – daí que a mensagem enviada em Janeiro só tenha sido rectificada quase 40 minutos depois. Depois do sucedido, dois administradores da agência demitiram-se e um outro funcionário foi despedido.

Também o homem que enviou o alerta queixou-se ainda de falhas no sistema, que "dificultavam todo o processo", alegando que o sistema estava constantemente a mudar e que havia um nível de formação “inadequado”.

