Uma mulher morreu neste domingo na praia da Parede, Cascais, após supostamente ter caído ao mar, de onde foi retirada por dois surfistas, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários da Parede.

Segundo a fonte, os bombeiros receberam às 16h04 um alerta de que uma mulher se estaria a afogar na zona em frente do restaurante Bérrio. Ao chegarem ao local, acrescentou a fonte, os bombeiros verificaram que a mulher já tinha sido retirada da água por dois surfistas e que se encontrava em paragem cardiorrespiratória, não tendo sido possível reanimá-la.

Testemunhas ouvidas no local indicaram aos bombeiros que a mulher tinha sido vista a tirar fotografias junto à praia e que deixou de ser vista. Quando voltou a ser vista o corpo estava a boiar na água. A mulher aparentava ter entre 65 e 70 anos e não tinha documentos.

A fonte ouvida pela Lusa admitiu que a mulher foi apanhada por uma onda, lembrando que a maré estava a encher e que há um aviso amarelo para agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para ondas com altura significativa, entre os quatro e os 4,5 metros, no distrito de Lisboa até segunda-feira de manhã. A região está sob aviso amarelo, que significa situação de risco para determinadas actividades.

