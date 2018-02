O Sporting juntou neste domingo o título masculino ao feminino na Taça dos Campeões Europeus de corta-mato, disputada em Mira, ao terminar a prova com 25 pontos, com o queniano Davis Kiplangat a dar o ceptro individual aos "leões".

Além de Kiplangat, que ganhou com quase 20 segundos de avanço sobre o segundo colocado, pontuaram para o Sporting Rui Pedro Silva (sexto), Rui Teixeira (sétimo) e Licínio Pimentel (11.º), com Bruno Albuquerque a ser 20.º.

A formação "leonina" somou menos 15 pontos do que os belgas do Olympic Essenbeek, segundos classificados, com os espanhóis do Atletismo Bikila a fecharem o pódio, com 74 pontos.

Antes, já a equipa feminina de seniores do Sporting tinha conquistado o título, ao fechar a competição com 22 pontos, com Jessica Augusto no segundo lugar individual.

Numa prova conquistada individualmente pela polaca Katarzyna Rutkowska (Podlasie Bialystok), Jessica Augusto terminou a um segundo, com Sara Moreira no quinto posto (a 12s), Inês Monteiro no sétimo (a 17s) e Svetlana Kudzelich no oitavo (a 20s).

Sara Catarina Ribeiro (10.ª, a 24 segundos) e Carla Salomé Rocha (12.ª, a 39s) fecharam a equipa do Sporting, mas já sem pontuarem para a classificação colectiva.

O Bilbao Atletismo Santutxo foi segundo colectivamente, com 31 pontos, enquanto o terceiro posto foi para as turcas de Bursa Buyuksehir, com 55.

