O futebol americano é, como se suspeita pelo nome, uma modalidade pouco relevante fora dos EUA. Embora haja, por exemplo na Europa, equipas e competições em diferentes países (sobretudo da Europa central e do Norte), as referências ao futebol americano no resto do mundo resumem-se ao dia de Super Bowl, nome do último jogo da época e que apura o campeão. Fora dos EUA, poucos saberão dizer quem é favorito, quem é melhor, quem tem mais história ou tradição. Mas o espectáculo à volta – como as actuações musicais dos intervalos e os milionários anúncios feitos à medida – raramente são esquecidos.

Pagos a peso de ouro, cada spot de publicidade de 30 segundos custa, em 2018, cinco milhões de dólares (quatro milhões de euros em Portugal, 16,1 milhões de reais no Brasil). E o preço não inclui o custo de produção dos anunciantes. É um custo alto, para uma audiência que na edição de 2017 atraiu 112 milhões de espectadores. Somando outros custos associados e de produção, facilmente cada empresa interessada gasta dez milhões de dólares para se promover durante o Super Bowl. A edição 52 desta final disputa-se neste domingo à noite no estado do Minnesota, no U.S. Bank Stadium, com 73 mil lugares e que deverá encher, apesar de a entrada mais barata custar 4000 dólares (ficando bem longe do terreno de jogo).

Na era digital, muitos anunciantes divulgam antecipadamente os seus anúncios na Internet. Não só para capitalizar o investimento promocional, mas também para minimizar a perda de audiências que se registou ao longo desta temporada de futebol americano (as audiências caíram 13% durante a época). Em 2017, com Donald Trump acabado de chegar à Presidência dos EUA, houve uma forte componente política em muitos anúncios. Política e imigração foram dois dos temas mais badalados na altura. Será preciso esperar pela transmissão do jogo para verificar se muitos dos anúncios ainda inéditos voltam a apostar em algo mais do que simples mensagens comerciais.

Dez desses anúncios (ou teasers) feitos para esta noite estão no YouTube. E como sempre incluem protagonistas que são caras bem conhecidas em todo o mundo, apesar de se dirigirem especialmente para o consumidor dos EUA. Desde o patrão da Amazon, Jeff Bezos, à comediante Tiffany Haddish, passando pelo chef Gordon Ramsay e os actores Morgan Freeman ou Peter Dinklage, são muitas as personalidades que aproveitam pequenas participações para ganhar grandes quantias. Eis os anúncios já revelados online (Nota: alguns vídeos podem não estar disponíveis na sua zona geográfica de acesso).

1. Um duelo rap entre Peter "Tyrion Lannister" Dinklage e Morgan Freeman

Dois produtos da Pepsi, Doritos Blaze e Mountain Dew Ice, numa batalha rap em que dois actores bem conhecidos dão corpo a sabores opostos, um picante e outro refrescante, recorrendo a músicas de Busta Rhymes e Missy Elliot.

2. Bezos, o homem mais rico do mundo, promove a Amazon

Jeff Bezos, patrão da Amazon, é uma das caras do anúncio de 90 segundos apresentado pela empresa que fundou. Gordon Ramsay, Anthony Hopkins, Rebel Wilson e Cardi B são outras figuras do mundo do entretenimento que participam neste spot que começa com a assistente pessoal Alexa a perder a voz.

3. A marca de cerveja que mostra o coração

Em vez de promover a sua bebida, a Budweiser volta a apostar numa mensagem diferente, destinada a sublinhar a sua responsabilidade social. Num ano marcado por tragédias diversas em todo o planeta, esta marca de cerveja quis mostrar no Super Bowl o que fez para ajudar Porto Rico e Califórnia com água engarrafada.

4. Lexus e Marvel de mãos dadas

Antes da chegada do último filme da Marvel, Black Panther, a Lexus coloca o super-herói a acelerar estrada fora num Lexus LS 500 F Sport.

5. Danny DeVito, o M&M humano

A conhecida marca de chocolates recorre ao comediante Danny DeVito para um anúncio em que a sorte (ou a falta dela) desempenha um papel importante.

6. Pringles aposta em Bill Hader

Mais um anúncio, mais um comediante. A mensagem da Pringles resume-se em poucas letras – três, mais precisamente.

7. Estrela de Friends nos teasers da Skittle

O actor David Schwimmer, conhecido dos telespectadores devido ao papel numa das mais populares sitcoms norte-americanas de sempre, Friends, gravou pequenos teasers em que parece viajar por diferentes épocas e temas. Saia um rebuçado para quem reconhecer ali um cenário semelhante ao de Tron.

8. Groupon diz que apoia os negócios locais

A empresa de vendas online aposta numa mensagem de defesa dos negócios locais. E convidou a comediante Tiffany Haddish para ajudar a passar a mensagem.

9. A batalha campal da Bud Light

Quando a luta é por amigos em quem se pode contar, nem sempre ganha o mais forte, como neste anúnciod a cerveja Bud Light.

10. O homem que não deixa mau cheiro

Dave é o personagem do ambientador Febreze. Neste anúncio, responde-se à pergunta: o que é melhor do que ter um filho, amigo ou namorado que é advogado? Confira a resposta.

